Prskavcovi úvodní závod Světového poháru vyšel, na kanoi získal bronzovou medaili

Elitní kajakář Prskavec při mezinárodním debutu na kánoi, které se věnuje zhruba dva roky, postoupil do finále z deváté příčky.

„Vůbec jsem to nějak nepochopil, co se tady dělo a jak se to stalo. Kluci to dost kazili a stačilo mi to na třetí místo. Opravdu to nechápu, ale moc si to užívám, je to pro mě strašně povedený závod a mám z toho velkou radost,“ řekl Prskavec Radiožurnálu Sport.

Jel jako druhý a díky skvělé závěrečné části tratě se dostal o více než dvě a půl sekundy do čela. Pak ho porazil jen o jedenáct setin Slovák Matej Beňuš a o 3,19 sekundy suverénní vítěz Tasiadis.

Prskavec tak paradoxně dopadl na kánoi lépe než ve své parádní disciplíně, na kajaku obsadil v pátek pátou příčku. Postaral se o zatím jedinou českou medaili v Augsburgu. Program uzavřou nedělní závody v kayakcrossu.

Úsměv prosím! Jirka Prskavec zajel 3. nejrychlejší čas netradičně na kanoi a ze svěťáku v Augsburgu si odváží BRONZ! Umístění v TOP 10 přidaly Tereza Fišerová, Tereza Kneblová a Martina Satková. Všem moc gratulujeme! #olympijskytym pic.twitter.com/6ZkVneV9n0 — Český olympijský tým (@olympijskytym) June 3, 2023