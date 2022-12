Běžky, posilovna a trenažer. Olympijský vítěz Prskavec si přes svátky neodpočine, těší se na cukroví

Na letních olympijských hrách v Tokiu vybojoval vodní slalomář Jiří Prskavec zlato. Tím si splnil jeden velký sportovní sen. Má i další a něco málo o něm prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Jisté je, že aktuálně má za sebou čtyřnásobný mistr světa přípravu ve Francii. V domácích podmínkách teď, i s ohledem na počasí, trénuje především na trenažéru. Branýs nad Labem 11:18 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Jak pokračuje vaše příprava na novou sezonu po návratu ze soustředění?

Jenom ten trenažer. Vrátil jsem se z francouzského ostrova Reunion, teď je to pro mě trochu zimní šok, protože tady je asi o 40 stupňů méně, než bylo tam. Primárně jezdím na běžkách, do toho nějaká posilovna, pádlovací trenažer, rotoped. Víceméně se to skládá ze suchého sportování a jsem docela rád, že si od vody na chvíli odpočinu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se bude během vánočních svátků připravovat olympijský vítěz Jiří Prskavec

Jak moc jste měl ve Francii napilno?

Tím, že nás tam bylo málo, tak jsme měli k dispozici neomezený čas na vodě, takže jsme se to snažili využít naplno. Přijel jsem hodně rozlámaný, už mě to opravdu strašně bolelo, ale zase takový nabuzený, protože nám to tam všem šlo.

Měl jste vůbec čas na nějaký odpočinek a relax?

Čas na odpočinek přijde během Vánoc. Nechci říct, že bych nesportoval, ale člověk si to dělá víc podle sebe. Máme skupinku mladých kluků, juniorských závodníků v Brandýse nad Labem, takže se vždycky dohodneme na běžky. Je to příjemná atmosféra, možná i psychicky si odpočinu od pevného režimu, takže v tomhle je to pro mě odpočinek.

‚Medaile není jen moje.‘ Prskavec vypráví o rodině, fenoménu Zátopek, ale i o azylu pro Cimanouskou Číst článek

Přes vánoční svátky budete odpočívat, nebo taky trénovat?

Ano, ale na běžky se určitě dostanu. Možná 24. prosince si dám volno, nebo něco odsportuji jen doma. Pro mě je to takový relax, do přípravy se to hodí a člověk pak z toho není tak rozbitý, když chodí pravidelně.

Můžete si dopřát i nějaké dobroty, které k vánočním svátkům patří?

Určitě ano. Vzhledem k tomu, že na běžkách je výdej obrovský, tak člověk může docela jíst a nepřibírá. Nesmí se to samozřejmě přehnat, aby mu nebylo špatně. Na cukroví se moc těším, manželka mi ho zatím zakazuje a říká, že můžu až těsně před Vánoci, tak se těším, až ten zákaz odpadne a budu se do toho moc pustit naplno.

V médiích jste prohlásil, že výhrou na olympiádě jste si splnil jeden velký sen. Jaký bude ten další?

Ten si zatím asi nechám pro sebe. Všichni vědí, že jsem mimo kajaku zařadil do své přípravy i singl kánoi a tam bych chtěl neudělat úplnou ostudu.

Zlatá medaile z Paříže?

Ne, to je strašně daleko. Mám rád postupné krůčky a přál bych si, abych v nominačních závodech dokázal předvádět výkony, se kterými budu spokojený.