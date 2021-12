Rodinná pohoda, cukroví a běžky. Kajakář Prskavec na Vánoce půst nedrží, bramborový salát dělá sám

Ve svém kajaku je Jiří Prskavec jako ryba ve vodě. Ale i na sněhu se olympijský vítěz z Tokia neztratí. Jezdí totiž nabírat kondici také na běžkách do Jizerských hor a odpoledne po návratu tráví čas s rodinou. Připravuje rodinný dům na Vánoce, se synem už postavil na zahradě prvního sněhuláka, natáhl kolem okapů svítící řetězy a těší se, že v interiéru přibudou ještě další. Brandýs nad Labem 13:32 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Olympijský vítěz na kajaku Jiří Prskavec si ani na Vánoce neodpustí trénink na běžkách, a proto si nedovede představit, a ani nechce, že by se postil.

Jaký má nejradši bramborový salát, jaké cukroví a jestli půjde s kamarádem Krpálkem chytat kapra, prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Já se vždycky ráno chystám jezdit na otočku na běžky, abych byl na oběd zpátky, a pak budeme s dětmi zdobit dům. Už jsem ho zdobil, ale jeden řetěz se mi přetrhl sněhem, máme dům nasvícený a budeme zdobit vnitřek,“ vysvětluje úřadující olympijský vítěz – kajakář Jiří Prskavec.

Z Brandýsa nad Labem to nemá na stadion do Bedřichova úplně daleko, takže času na své nejbližší mu letos zbývá dost.

„Fakt rodinná pohoda, budeme péct cukroví a takové ty vánoční srandy. Těším se na to moc a do toho bude nějaký sport, ale spíš tak běžky a posilovna. Hlavně chci být doma a s rodinou.“

S půstem na Štědrý den ale na osmadvacetiletého reprezentanta ve vodním slalomu nechoďte.

„Loni jsem byl upozorněn, že bych neměl celý den jíst, ale když jsem se vrátil v poledne z běžek, tak jsem měl hlad, že bych snědl úplně všechno. Vánoční zvyky moc nedržím, ale kapra máme, stromeček máme, Ježíšek chodí,“ vyjmenovává s úsměvem na tváři Prskavec, který se v jídle přes Vánoce nijak neomezuje.

Z cukroví si nejvíc pochutná na vosích hnízdech a perníčkách.

„Bramborový salát preferuje s majonézou a dělá ho sám. To je jediná věc, kterou dělám na Vánoce já a loni měl úspěch. Budu se ale muset podívat na recept, protože opravdu nevařím, nemám to rád a nebaví mě to. Bramborový salát ale dělám já, tak budu zase brouzdat po internetu a doufám, že bude chutnat i letos,“ směje se rodák z Mělníka.

Bez kapra si vánoční tabuli neumí představit, ale chytit si ho letos s kamarádem Lukášem Krpálkem, dalším zlatým olympionikem z Tokia, nepůjde.

„Lukáš se dozvěděl, že jsem nikdy v životě nerybařil, tak říkal, že je to ostuda a že musíme vyrazit. Už jsme se chystali, ale jsme oba docela zaneprázdnění, tak nevím, jestli stihneme toho vánočního kapra chytit,“ dodává kajakář Jiří Prskavec před Vánoci.