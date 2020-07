‚Musí se umět rozhodnout v pravý okamžik.‘ Prskavec a spol. řeší hned po závodě rozbor u videa

Vodní slalomář Jiří Prskavec je zase o něco blíž olympiádě v Tokiu. Po loňském mistrovství světa totiž zvítězil i v prvním závodě domácí nominace ve středočeských Veltrusech. Po výhře však nenásledovaly oslavy, ale detailní rozbor u videa se svým otcem a trenérem v jedné osobě. Veltrusy 8:03 26. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec ovládl první závod letošní sezony ve středočeských Veltrusech | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Nejen loď, pádlo a záchranná vesta patří k povinné výbavě vodních slalomářů. Najdete u nich ale také notebook. U videa se totiž mohou na své jízdy podívat z úplně jiné perspektivy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér českých kajakářů Jiří Prskavec starší svým svěřencům u videa

Závod sice skončil, ale svěřenci trenéra Jiřího Prskavce staršího se ve Veltrusích přemístili ke stánku a hned se pustili do rozboru toho, co šlo udělat lépe.

„My to víme většinou i bez toho videa, ale je dobré si to zrekapitulovat a vidět to z pohledu ze břehu. Je to potřeba, abychom pak podávali ty nejlepší výkony,“ popisuje Radiožurnálu vítěz prvního závodu Českého poháru Prskavec mladší.

Umění improvizace

Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a Ondřej Cvikl a většinou už ví, kde udělali v závodě chybu, ale na videu se na svoji jízdu mohou podívat z jiného úhlu.

„Vlasy si nervu. Můžeme si pak dávat nějaké rady, ale ta voda se neustále mění a je to hodně o improvizaci a zkušenostech. Musí se umět dokázat rozhodnout v ten pravý okamžik,“ navazuje na svého svěřence a syna kouč Jiří Prskavec starší.

Sedmadvacetiletý kajakář zvítězil ve Veltrusích o téměř 1,5 sekundy před Ondřejem Tunkou, třetí skončil s dvousekundovou ztrátou další bývalý světový šampion a stříbrný olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradilek.