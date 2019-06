Místo pádla kormidlo. Prskavec opět pojede Primátorky na univerzitní osmiveslici

Při víkendových Pražských Primátorkách se diváci můžou těšit na „signature dish“, tedy typické jídlo. Na tradičních veslařských závodech se bude servírovat pražská šunka. A možná ji ochutná i kajakář Jiří Prskavec, kterého v pátek znovu po roce čeká závod univerzitních osmiveslic. Praha 16:25 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: vodní slalomář Jiří Prskavec a veslaři Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová, Lukáš Helešic a Jakub Podrazil se zúčastní pražských primátorek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Čekal jsem, že budeme nejlepší, protože jsme měli Ondru Synka a Helešice s Podrazilem, takže jsem čekal, že když je tam elita, že budeme trochu rychlejší. Ale na druhou stranu ta posádka je nevyvážená – máme tam lidi, kteří se chodí spíš rekreačně svézt na tu loď,“ vzpomíná pro Radiožurnál kajakář Jiří Prskavec.

Do osmiveslice v závodě univerzitních osem usedne bronzový medailista z olympijských her v roce 2016 i letos.

„Chceme vyhrát. Jirka Prskavec s námi jel loni a vzniklo to tak, že nás bylo ve škole opravdu jenom osm veslařů a neměli jsme toho devátého – kormidelníka. Jirka je malý, relativně lehký, takže to byla jasná volba. Dva tréninky jsme dali předtím, aby si to trochu osahal, naučil, a jel úplně super,“ chválí Prskavce další hvězdný člen posádky osmiveslice Palestry – trojnásobný olympijský medailista skifař Ondřej Synek.

„Samozřejmě prošel školením. Ta loď stojí 1 300 000, takže by nebylo úplně super ji rozbít. On k tomu přistupoval zodpovědně,“ dodal Synek.

Jiří Prskavec se v roli kormidelníka univerzitní osmiveslice představí podruhé. Přesto bude znovu nervózní. „To kormidlo je fakt malé na to, jak je velká ta osmiveslice, a tu loď to neovládá tak rychle, jak bych si představoval. Na kajaku to ovládám pádlem, tady mám kormidlo a k tomu nějaký provázek s nekonečnou smyčkou, které posouvám, a tím se to snažím řídit, ale samozřejmě mi to úplně nejde. Jsem rád, když dojedeme do cíle,“ přiznává Prskavec před pátečním závodem univerzitních osem.

Víkendové Pražské Primátorky pak zakončí v neděli v poledne tradiční boj osmiveslic o putovní Primátorský štít, který se po čtyřicáté v řadě pokusí získat Dukla.