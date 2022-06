Je to takové speciální místo, pochvaloval si kajakář Prskavec svůj premiérový triumf v Tacenu

Český reprezentant vyhrál olympijské hry, mistrovství světa i Evropy a také celkové hodnocení Světového poháru. V sobotu se mu ale povedlo zase něco nového, a to když poprvé ovládl závod Světového poháru jinde než v Praze.

„Tacen patří k našim nejvíc historickým tratím. Je taková hodně unikátní, zvlášť tím skokem, kde do toho člověk najíždí a vidí diváky a trať seshora. Je to takové speciální místo a moc si vážím toho, že se mi to tady povedlo,“ řekl Radiožurnálu vodní slalomář Jiří Prskavec, který do tohoto víkendu vyhrál závod Světového poháru čtyřikrát a pokaždé to bylo v Praze.

Do třetice

V Tacenu byl přitom už několikrát také blízko úspěchu - v roce 2018 skončil druhý, o rok později třetí. O slovinské trati se přitom traduje, že tzv. nejede, což může být pro méně silové kajakáře, jako je Prskavec, problémem.

„Mě semifinále extrémně neteklo a musel jsem bojovat ještě s dotykem, abych se do něj probojoval a ve finále to byla úplně opačná pohádka, kde to šlo i v místech, kde to za celý den proteče jednou,“ radoval se olympijský vítěz. A to i proto, že má uměle vytvořené kanály raději než ty na přírodní způsob, jako je v Tacenu.

„Co se týče nějakých dobrých výsledků, tak mi více sedí ty umělé tratě. Lépe se to předvídá, je tam více zabalených válců a ta voda tolik neteče,“ popsal Prskavec, který se díky vítězství dostal do čela celkového hodnocení Světového poháru.

„Zatímco tyhle starší tratě jsou udělané trochu víc jakoby řeky, nepravidelné překážky, kameny, nebo vybetonované překážky. Hodně se to mění, člověk na to musí reagovat a perfektně číst vodu a zároveň využít změnu proudu, aby ho to posunulo rychleji, než ostatní,“ přiblížil specifika tratě třeba i v Tacenu kajakář Jiří Prskavec, který právě ve Slovinsku získal své první zahraniční vítězství v závodě Světového poháru.