Čeští vodní slalomáři kritizují olympijskou trať v Tokiu. ‚Snad to stihnou vyladit,‘ přeje si Prskavec

Olympijská trať pro vodní slalom v Tokiu je prý neregulérní. Myslí si to nejen mistr světa Jiří Prskavec, ale i další čeští závodníci, kteří se vrátili z testování nového kanálu. V Odpoledním Radiožurnálu o tom uslyšíte za chvíli.

Jiří Prskavec a Vít Přindiš považují trať v Tokiu za neregulérní. Co jim vadí si poslechněte v příspěvku

„Trať v Tokiu je moc zastavená a tím pádem voda nemá kam odtékat a teče pomaleji. To má za následek, že se hodně mění, takže je trať dost nefér," zhodnotil trať mistr světa a bronzový medailista z olympijských her v Riu Jiří Prskavec.

„V jedné jízdě ho to krásně proveze a v té druhé se brodí vlnami a válcem, které tam předtím nebyly a to si myslím, že není úplně správné,“ doplňuje ho evropský šampion Vít Přindiš.

Trať navrhli a vymodelovali na stavební fakultě pražského ČVUT, konkrétně profesoři Jaroslav Pollert se svým synem Jaroslavem mladším.

Překážky rozmístili podle sebe

Spád vody a její průtok jsou prakticky stejné jako na minulých hrách v Riu a podobné jako na kanále v pražské Troji. Problémem je to, že samotné překážky rozmístili japonští organizátoři na trati podle svého a nerespektovali původní návrh z ČVUT.

„Tam kde ty překážky být neměly, tak je silně zahustili a tam, kde být měly, je vůbec nedali,“ vysvětluje Jaroslav Pollert, který je zároveň předsedou sekce divoké vody Českého svazu kanoistů. Kvůli velkému množství překážek je teď průtok vody zpomalený, a každý závodník tak může mít během pár minut úplně jiné podmínky.

Na úpravu slalomové trati mají japonští organizátoři spolu s Mezinárodní kanoistickou federací čas do 21. května, kdy začne další tréninkový kemp a kanál už musí být připravený na olympijské hry.

„Věřím, že Mezinárodní kanoistická federace si na to vezme čas a dokáže to zrychlit, vyladit, aby to byla trať, která je hodná olympiády,“ doufá Jiří Prskavec. Jestli se na úpravě budou znovu podílet i otec a syn Pollertovi, ale zatím není jasné.