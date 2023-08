Dodává mi to sebevědomí, přiznává Zuska, který si na golfovém Czech Masters vydělal přes půl milionu

Golfista Jiří Zuska vybojoval svůj nejlepší výsledek v kariéře. Na Czech Masters skončil 14. a získal za to odměnu přibližně 600 tisíc korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal golfista Jan Zuska po turnaji Czech Masters

„Něco zdaním, takže to zase tolik nebude,“ komentoval pro Radiožurnál Sport Zuska svoji výhru.

Ale i tak to bude vysoká částka, kterou ještě na jaře jako amatér nemohl dostat. Teď, dva měsíce po své profesionalizaci, už má ve hrubých částkách na odměnách přibližně milion korun.

„Dodává mi to sebevědomí, protože je to něco, co chci v budoucnu dělat a už to dělám. Jsem rád, že si tím můžu vydělat,“ těší ho.

Tlak si nepřipouští

Jiří Zuska, golfista, který vyrostl na hřišti v Podbořánkách, přitáhl do Vysokého Újezdu davy diváků. Ale po zkušenostech získaných v minulých letech se mu z toho nerozklepaly ruce.

„Takhle jsem to asi vnímal v minulosti, že jsem na sebe kladl očekávání, že bych měl něco předvést. Letos jsem si řekl, že jediný, kdo by na mě tlačil, bych byl já sám. A tak jsem se rozhodl hrát volně,“ přiznává.

Možná mu k sebevědomí pomohlo, že se na závěrečný den oblékl do červeného trika a černých kalhot – tak, jak to nosil Tiger Woods, a to bylo i cílem.

„To téma je dost podobné. Kvůli němu jsme to na univerzitě začali dělat, jako finálové kolo, že je červená na černém. Tak v tom pokračuji. Tenhle outfit je univerzity, kam jsem chodil. Designoval jsem si svoje boty tak, že jsem si vyměnil tkaničky v barvách vlastní univerzity, a dodnes to tak nosím,“ říká absolvent americké školy v Louiseville, nyní golfový profesionál Jiří Zuska.