Barbora Sedláková pracuje jako lektorka jógy v jednom z pražských studií. Kromě toho natáčí instruktážní videa na svůj youtubový kanál a teď, v době karantény, místo běžných lekcí, jednou týdně předcvičuje jógu ze svého bytu - prostřednictvím živého vysílání na sociálních sítích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V době epidemie roste obliba jógy. ‚Stačí kvalitní protiskluzová podložka,‘ radí lektorka

„Jóga je praxe, kterou se učíme harmonii sami se sebou a zároveň jak cítit harmonii mezi námi a okolím kolem nás. Fyzické cvičení je jen část jógy. Jóga jsou i dechová cvičení a meditace, je to takový návod na spokojenější život,“ říká lektorka Barbora Sedláková.

Podle Sedlákové je jednou z výhod jógy i to, že je vhodná pro každého. Bez ohledu na pohlaví, věk nebo fyzickou zdatnost.

Základem je správné držení těla, radí pro cvičení doma mistr Evropy v klasické kulturistice Orava Číst článek

„Je X různých jógových škol a směrů, takže si vybere úplně každý a můžete cvičit jóga, jak budete chtít. Způsobů je spousta. Můžete se úplně zpotit nebo se naopak tak zrelaxovat, že okamžitě usnete,“ říká Sedláková.

Pokud se rozhodnete začít s jógou, nemusíte mít strach z výrazných investic. V krajním případě si vystačíte s vlastním tělem a trochou prostoru, požitek z cvičení si ale zlepšíte i maličkostmi.

„Pro to, abyste si jógu opravdu užili, vám úplně stačí kvalitní protiskluzová podložka, příjemné oblečení, které vám hezky přilne na tělo, a to je vlastně všechno, co potřebujete. Pro začátečníky bych rozhodně doporučila základní pravidla, a to dýchat a poslouchat, jak vám lektor vede to dýchání, protože to je opravdu v józe klíčové. Také doporučuju, abyste vnímali sami sebe a vlastní tělo,“ radí lektorka jógy Barbora Sedláková.