‚Řeč jsem připravenou neměl.‘ Forejtek chce po titulu z US Open zakončit rok jako světová jednička

Po osmi letech vyhrál grandslamovou juniorku český tenista. Jonáš Forejtek porazil ve finále US Open v New Yorku Američana Emilia Navu 6:7, 6:0 a 6:2 a po dvou deblových titulech dosáhl i na nejprestižnější singlovou trofej. Těsně po triumfu mluvil s osmnáctiletým českým tenistou reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. New York 8:12 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz singlového juniorského turnaje US Open Jonáš Forejtek | Foto: Adam Hunger | Zdroj: ČTK/AP/

Na co jste pomyslel, když jste poprvé držel v rukou pohár pro vítěze grandslamu ve dvouhře?

Tím, že to byl singl, tak emoce byly oproti deblovým triumfům mnohem větší. Navíc když jsem těsně prohrál první set, pak jsem se ale zkoncentroval a další dva sety jsem zahrál výborně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čerstvého vítěze juniorské soutěže na US Open Jonáše Forejtka vyzpovídal reportér Jaroslav Plašil

Po takovém úspěchu asi není jednoduché mluvit k divákům, pronést děkovnou řeč. Měl jste připravené, co řeknete?

Neměl jsem nic připravené, právě proto jsem se tolik smál, když mluvil můj americký soupeř, protože ten samozřejmě mluvil dobře. Takže jsem pak něco zopakoval, co říkal on, a doufám, že to nebylo tak strašné.

Grandslamovou juniorku jste vyhrál jako první Čech po osmi letech, kam byste titul z US Open zařadil?

Je to můj suverénně největší juniorský úspěch. Byla to navíc poslední šance, jsem hrozně rád, že jsem ji využil.

Forejtek si poradil se soupeřem i s hlukem, čeká ho finále juniorky na US Open Číst článek

Platí, že chcete zakončit rok jako juniorská světová jednička?

Chtěl bych, ale nevím, jak se teď promíchá žebříček po US Open. Nějaké juniorské turnaje v nejbližší době vynechám, takže mě nějací hráči mohou přeskočit. Do Číny na Turnaj mistrů bych na devadesát procent měl jet, ale ještě se domluvíme s trenérem.

Čeká vás Davisův pohár proti Bosně a Hercegovině, což je další náročný přesun, jiné časové pásmo. Jak jste na to připraven?

Hraje se až za šest dní a musím říct, že podobné přesuny mi úplně nevadí. Musíme si zvyknout na povrch a ještě uvidíme, kdo nastoupí.

Může vám úspěch na US Open nějak pomoct při přechodu do kategorie dospělých?

Ustál jsem nervozitu a zahrál jsem si na velkém kurtu, vyhrál významný turnaj. To mi může jedině pomoct. Vždycky když někdo z naší generace uhraje podobný výsledek, tak je to i motivace pro ostatní, alespoň já to tak mám. I to nás žene dopředu.