Český čtyřkajak je ve finále na mistrovství světa, do bojů o medaile nezasáhnou bratři Fuksovi

Čtyřkajak ve složení Jakub Zavřel, Radek Šloufa, Josef Dostál a Jan Štěrba zvládli s přehledem semifinálovou jízdu a slaví postup do finále na mistrovství světa. Naopak postup nevyšel deblkanoím Martina a Petra Fuksovým a také Lence Součkové s Hanou Ježkovou. Montemor/Portugalsko 19:52 25. srpna 2018

Čtyřkajak v rozjížďce šetřil síly. O vítězství, zajišťující přímý postup, do finále od začátku usilovali hlavně Maďaři. České kvarteto dojelo páté nedaleko druhé pozice.

To obměněnou sestavu, ve které po neúspěšném ME nahradili Štěrba s Dostálem Jakuba Špicara a Daniela Havla, poslalo pro semifinále do druhé dráhy.

Ačkoliv na Dostála už doléhala únava ze čtvrté jízdy za den, v závěru semifinále česká posádka kontrolovala postup. Češi ještě před sebe chtěli pustit Portugalce, aby měli ve finále dráhu u břehu, ale to jim nevyšlo.

Bratři Fuksovi v rozjížďce z nevýhodné deváté dráhy ve větru porazili jen japonskou posádku a skončili osmí. Postoupili ale díky lepšímu času, protože ve druhé rozjížďce startovalo osm lodí včetně outsiderů z Mosambiku, kteří na nejlepší nestačili.

V semifinále Fuksovi opět z deváté dráhy obsadili pátou příčku, od postupu je dělila více než sekunda. Šampionát tak pro ně skončil. Rovněž Součková a Ježová skončily v semifinále deblkanoistek páté. Čeká je finále B.