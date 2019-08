‚Uvidíme, co dokážu se správným stravováním.‘ Dostál si pro finále v Szegedu dojel i po knedlících

Dopolední rozjížďka na deblu s Radkem Šloufem ani nepříliš vydařený oběd v hotelu, kdy si musel dát knedlíky, nezabránily kajakáři Josefu Dostálovi v hladkém postupu do finále mistrovství světa. Semifinále na kilometru vyhrál a v sobotu může bojovat o další světovou medaili. Loni získal na MS bronz. Szeged (Maďarsko) 19:49 23. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakář Josef Dostál | Zdroj: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Dopolední rozjížďka na deblu mu sebrala dost sil. „Byla dost v plném nasazení, dost štípla, trošku jsem se z toho vzpamatovával. Věděl jsem, že abych měl na postup, musí to být rychlé," řekl novinářům.

A jeho vítězný čas 3:25,45 opravdu rychlý byl. „Je to asi můj třetí nejrychlejší čas vůbec. Nečekal jsem, že to bude až tak rychlé, čas nasvědčuje tomu, že forma rychlá je,“ pochvaloval si.

Předzávodní strava

Předzávodní strava přitom nebyla ideální, v hotelu si při obědě jen těžko vybíral. „Jediné na výběr byly těstoviny, které bohužel špatně trávím, a potom knedlíky. Takže jsem měl knedlíky k obědu a takhle rychlý čas. Uvidíme, co dokážu zítra (v sobotu, pozn. red.) prodat se správným načasováním formy, pln energie a se správným stravováním,“ uvedl.

Neznepokojovalo ho, když Brit a Australan ujeli všem ostatním o délku lodě. „Já jsem s nimi už jel kolikrát a věděl jsem, že to pravděpodobně nevydrží, a když jo, tak si tu třetí pozici na postup pohlídám. Ale bylo to, jak jsem předpokládal, že na osmistovce pěkně skapali. A ta mladická nerozvážnost je stála velké finále,“ řekl na jejich adresu.

Posádka deblkajaku Radek Šlouf s Josefem Dostálem

Kvůli předpovídanému protivětru zleva uvažoval o tom, že by v semifinále hlídal třetí místo, aby měl pro finále krajní dráhu ukrytou pod břehem.

Nakonec ale od tohoto plánu kvůli vyrovnanému průběhu upustil a chtěl vyhrát. „Viděl jsem, že je lepší být první než druhý kvůli nasazení,“ řekl.

Mocně finišující Slovák Peter Gelle ho trochu zaskočil. „Myslel jsem, že už jsem vpředu sám, ale najednou jsem se podíval doleva a byl tam. Měl velkou výhodu v tom, že ráno debl nejel,“ řekl trojnásobný olympijský medailista.

Plánoval, že si k večeři dá něco lehkého. „Určitě to nebude nic smaženého. A pak zákusek, něco sladkého na uvolnění stresu,“ dodal.

Po pátečních dvou náročných jízdách nepředpokládal problém s usínáním. „Dnes to půjde rychle. Lehnu tak ve čtvrt na jedenáct, a jestli do půl neusnu, bude to pozdě.“