Kajakář Dostál titul mistra světa neobhájil. Na své silné distanci 500 metrů dojel čtvrtý

Kajakář Josef Dostál neobhájil světový titul na 500 metrů. Na mistrovství světa v Duisburgu ve své silné disciplíně nezískal medaili. Skončil čtvrtý více než tři desetiny sekundy za bronzovým Fernandem Pimentou z Portugalska. Vyhrál Maďar Bálint Kopasz před Australanem Jeanem van der Westhuyzenem. Duisburg 17:31 25. 8. 2023 (Aktualizováno: 18:33 25. 8. 2023)

Pětinásobný mistr světa Dostál se na čtvrté příčce pohyboval už po polovině trati. V závěru se nedokázal protlačit na medailovou pozici a poprvé pětistovku nevyhrál, pokud se na její start na MS postavil. Na této neolympijské distanci má světové tituly z let 2017, 2018 a 2022.

Říkal jsem si, že není možné, aby mi nikdo nestačil, smál se kanoista Fuksa po zisku zlaté medaile Číst článek

„Mrzí mě, že jsem neurval medaili. Ten závod by hodně těžký. Kluci, kteří jeli vedle mě, šli dozadu poměrně rychle. Já byl jediný na této straně, který byl vepředu. Jestli to mohlo být výhodou, nebo nakonec nevýhodu, to už se nedozvíme. Čtvrté místo na mistrovství světa je pěkné, ale teď mě to mrzí,“ uvedl v nahrávce pro média.

Nebyl úplně zdravotně v pořádku, před šampionátem se potýkal se střevními potížemi. „Chyběla mi šťáva. Kluci jeli rychle, za to jim patří gratulace,“ doplnil jedenáctinásobný medailista z MS.

O cenný kov a především účastnické místo pro Česko na OH v Paříži bude v sobotu bojovat na kilometru. Finále je na programu jedenáct minut po poledni. K jistotě postupu bez čekání na přerozdělování míst potřebuje dojet nejhůře šestý.

Fuksa se soustředí na olympijské disciplíny

Ve finálovém bloku, který kvůli bouřkám začal s dvouapůlhodinovým zpožděním, se prosadil na čtvrté místo i kanoista Minařík, jenž na neolympijské pětistovce startuje vzhledem k neúčasti tuzemské jedničky Martina Fuksy. Ten se soustředí na olympijské disciplíny, individuální kilometr a deblkánoi na 500 metrů s bratrem Petrem.

Minařík startoval na MS dospělých jen před dvěma lety, kdy se šampionát konal po olympijských hrách v Tokiu. Tehdy závodil na deblkánoi a čtyřkánoi. Na šampionátu v Duisburgu využil šanci, která se mu naskytla, a ve finále byl necelou sekundu od medaile. Vyhrál Rumun Catalin Chirila.

Už v semifinále ztratil šanci na olympiádu čtyřkajak Radek Šlouf, Jakub Brabec, Jakub Zavřel a Jakub Špicar. V semifinále dojel šestý, takže pojede jen finále B, kde pro evropské posádky už olympijská místa k dispozici nebudou. Obdobně dopadl ženský čtyřkajak Anežka Paloudová, Kateřina Zárubová, Barbora Betlachová, Adéla Házová.