Singl, deblkajak, čtyřkajak. Josef Dostál chce z Tokia tři medaile, inspiruje ho Ledecká

Na mistrovství světa v Račicích projel cílem, zaťal pěst, postavil se a spadl po zádech do vody. Podobné kousky by rád předváděl i na letních olympijských hrách v Tokiu 2020. A slavit by chtěl hned třikrát.

„Mým dlouhodobějším snem se stává, že bych rád z Tokia odvezl tři medaile. Chybí mi ta zlatá, což je můj celoživotní sen a cíl,“ vypráví na Radiožurnálu Josef Dostál.

K ambicióznímu plánu inspirovala dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. „V Pchjongčchangu všem vytřela zrak a já jsem si říkal, že je to hustý, to bych chtěl taky. A když to jde ve dvou kategoriích, proč by to nešlo i ve třech?“ vypráví kajakář.

Dostál by tak v Tokiu chtěl závodit a uspět ve třech kategoriích - na singlu, deblkajaku a čtyřkajaku. Tomu také podřizuje svojí přípravu.

„Nejde o to, že budeme trénovat dvakrát tolik, to už vůbec nejde. Spíš o malé doplňky. Zlepšení stravy, kompenzace, lepší ‚biohacking,‘ což znamená, že budeme tělo kontrolovat podle krve a podle toho upravovat tréninky,“ vysvětluje Josef Dostál.

Fuksa: Olympiáda je za dlouho

Dostálův plán je velice specifický a hodně se liší od třeba přípravy kanoisty Martina Fuksy, který se upíná především na letošní akce a olympijské hry vůbec neřeší.

„To je za hrozně dlouhou dobu. Na Rio jsem hrozně moc upínal, snažil jsem se předvést moc dobrý výkon a to mě mohlo shazovat k zemi. Snažíme se pracovat ze dne na den, teď s touhle sezonou, pak s další. Olympiáda je hrozně daleko,“ vyprávěl Radiožurnálu před týdnem Martin Fuksa, který o víkendu dvakrát triumfoval na Světovém poháru v Szegedu.

Maďarský podnik naopak Josef Dostál vynechal a představí se až tento víkend v německém Duisburgu.

