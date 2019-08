Dostál i bratři Fuksové postoupili na mistrovství světa s přehledem do semifinále

Bratři Martin a Petr Fuksovi postoupili na MS v Maďarsku do pátečního semifinále závodu deblkanoí na 1000 metrů. V rozjížďce skončili třetí."Hrozně bych se chtěl dostat na olympiádu, a kdybych tam byl i s bráchou, tak by to bylo úplně nejvíc," říkal Martin Fuksa před závody.