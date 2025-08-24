Kajakář Dostál si v posledním závodě sezony dojel pro zlato, na mistrovství světa ovládl pětistovku

Kajakář Josef Dostál dokázal na světovém šampionátu v Miláně zvítězit na trati 500 metrů a obhájil tak titul mistra světa. Dostál vyhrál o devět setin před mistrem Evropy Ádámem Vargou. V této disciplíně má páté zlato.

Josef Dostál

Josef Dostál | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

Po čtvrtém místě na kilometru získal olympijský vítěz Dostál na tomto mistrovství světa svou první medaili. Postaral se o třetí cenný kov pro českou výpravu po stříbru a zlatu kanoisty Martina Fuksy.

Na pětistovce po bronzové medaili na letošním ME ukázal, že mu tato distance sedí. V polovině trati byl sice až sedmý, ale mohutným závěrem se posunul do čela.

Kanoistka Denisa Řáhová obsadila ve finále dvoustovky deváté místo. Do finále této olympijské disciplíny se dostala jako první Češka od roku 2017.

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Miláně:

500 m:

Muži:

K1: 1. Dostál (ČR) 1:38,43, 2. Varga (Maď.) -0,09, 3. Graneri (Šp.) -0,62.

K2: 1. Kurucz, Nádas (Maď.) 1:28,28, 2. Ribeiro, Baptista (Portug.) -0,16, 3. Schopf, Lemke (Něm.) -0,66, ...finále B: 8. Špicar, Havel (ČR) 1:39,53.

