Když vidím před startem ryby, tak to dobře dopadne, říká po zlatu z mistrovství světa Josef Dostál

„Myslím si, že to bylo docela o dost, že to bylo dost viditelné,“ říkal o svém finiši zlatý Josef Dostál.

Náskok Josefa Dostála byl v cíli jednoznačný, sekundu, což je pro představu skoro o celou loď. Přitom to ale ze začátku nebylo podle Dostála ideální. A tím nemyslel start závodu, ale celý den, během kterého se loučil s pětisetmetrovou tratí.

„Říkal jsem si, že je to přeci jenom poslední závod a budu tam toho muset poslat co nejvíc. Dneska se mi děly takové nepříjemné věci, takže jsem spíš čekal, že to bude do třetice všeho nejhoršího,“ nevěřil ve vítězství Dostál

„Když jsem se šel rozjet, tak jsem viděl velké ryby a vždycky, když vidím ryby, tak to dobře dopadne. Nevím, proč,“ popisuje mistr světa na trati 500 metrů.

„V Londýně jsem viděl obrovské kapry, pak jsme byli třetí. Na každých velkých závodech vždycky, když se to podařilo, tak jsem viděl před tím ryby,“ vypočítává Dostál.

„Rád bych pogratuloval Martinu Fuksovi ke třetímu místu. Neměl tady úplně ideální dráhu, ale je to bourák, že dokáže jezdit 500 metrů na vysoké úrovni,“ uznal kvality svého bronzového kolegy kanoisty Martina Fuksa čerstvý mistr světa a obhájce titulu Josef Dostál.