‚Má být hezky, jsme u vody.‘ Dostál si před finále na kilometru tlak nepřipouští, Fuksa to chce napálit
Minimálně dvě medaile může vyhlížet během soboty česká rychlostní kanoistika na mistrovství světa. V Miláně pojedou finále kilometru kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál. Ten má za sebou, jak sám říkal, nejtěžší semifinále v životě.
Dostála v semifinále předjeli jeho dva dlouholetí konkurenti - Portugalec Fernando Pimenta a Maďar Bálint Kopasz. Ale je to český závodník, který je teď úřadující olympijský vítěz na kilometru.
„Medaile se budou rozdávat alespoň dvě mezi tuhle první trojici ze semifinále, protože nastolené tempo bylo šílené,“ očekává Dostál.
„Tím, že jsem si loni vyjel ve sportu to, co nejvíc může být, tak ne že bych byl poraženecký, ale spíš bych tuhle radost dopřál i mým kamarádům. Má být hezky, jsme u vody, tak to bude stát za to,“ vyhlíží.
„Hrozně mě vždy potěší, když mi Anežka pošle fotku miminka, to mě vždy vytrhne z předzávodní nervozity. Včera mi i krásnou SMS psal táta, ať si z toho nic nedělám, kdybych nepostoupil, že letošek není tak důležitý. Přece jen nějakých 13 sezon vozím medaile z těch nejdůležitějších závodů, a kdyby se to jednou nepovedlo, tak se nic neděje,“ vysvětluje Dostál.
Možná i proto zůstal dlouho po semifinále na kanále, aby pak pogratuloval čtyřkajaku k šestému místu.
To Martin Fuksa už má jedno finále za sebou, stříbrné na pětistovce. V sobotu pojede o další medaili.
„Teď jsem si to srovnal v hlavě. Vím, co se stalo, ale zároveň chci jít co nejdříve dál. Dojel jsem druhý, je to za mnou, ale až se probudím, tak to bude nový den. Stejně jako po mistrovství Evropy v Račicích. Napálím to tam, co nejvíc to půjde, a uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavírá Fuksa.
V sobotu po 14.45 odstartuje Fuksa, hned po něm Dostál. To vše v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.