‚Má být hezky, jsme u vody.‘ Dostál si před finále na kilometru tlak nepřipouští, Fuksa to chce napálit

Minimálně dvě medaile může vyhlížet během soboty česká rychlostní kanoistika na mistrovství světa. V Miláně pojedou finále kilometru kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál. Ten má za sebou, jak sám říkal, nejtěžší semifinále v životě.

Od zpravodaje z místa Milán Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Josef Dostál

Josef Dostál | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Dostála v semifinále předjeli jeho dva dlouholetí konkurenti - Portugalec Fernando Pimenta a Maďar Bálint Kopasz. Ale je to český závodník, který je teď úřadující olympijský vítěz na kilometru. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, co říká Martin Fuksa a Josef Dostal před dalšími závody na MS

„Medaile se budou rozdávat alespoň dvě mezi tuhle první trojici ze semifinále, protože nastolené tempo bylo šílené,“ očekává Dostál.

„Tím, že jsem si loni vyjel ve sportu to, co nejvíc může být, tak ne že bych byl poraženecký, ale spíš bych tuhle radost dopřál i mým kamarádům. Má být hezky, jsme u vody, tak to bude stát za to,“ vyhlíží.

Hrozně mě vždy potěší, když mi Anežka pošle fotku miminka, to mě vždy vytrhne z předzávodní nervozity. Včera mi i krásnou SMS psal táta, ať si z toho nic nedělám, kdybych nepostoupil, že letošek není tak důležitý. Přece jen nějakých 13 sezon vozím medaile z těch nejdůležitějších závodů, a kdyby se to jednou nepovedlo, tak se nic neděje,“ vysvětluje Dostál.

Stříbro pro Fuksu. Rychlostní kanoista v závodě na 500 metrů na mistrovství světa nestačil na Petrova

Číst článek

Možná i proto zůstal dlouho po semifinále na kanále, aby pak pogratuloval čtyřkajaku k šestému místu.

To Martin Fuksa už má jedno finále za sebou, stříbrné na pětistovce. V sobotu pojede o další medaili. 

„Teď jsem si to srovnal v hlavě. Vím, co se stalo, ale zároveň chci jít co nejdříve dál. Dojel jsem druhý, je to za mnou, ale až se probudím, tak to bude nový den. Stejně jako po mistrovství Evropy v Račicích. Napálím to tam, co nejvíc to půjde, a uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavírá Fuksa.

V sobotu po 14.45 odstartuje Fuksa, hned po něm Dostál. To vše v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

František Kuna, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme