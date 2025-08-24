‚Poslední závod sezony, tak to bude bez nervů.‘ Kajakář Dostál půjde do finále pětistovky v klidu
K dvěma medailím kanoisty Martina Fuksy může v neděli česká výprava na mistrovství světa v Miláně přidat další. Ve finále budou dopoledne dvě české lodě. V jedné bude sedět kajakář Josef Dostál, který na kilometru zůstal bez medaile - byl čtvrtý.
„Samozřejmě mě mrzí, že nemám medaili, ale já už jich mám v životě dost. Neberu to jako neúspěch,“ říkal po čtvrtém místě na kilometru Josef Dostál.
Poslechněte si, co říká Josef Dostál před posledním závodem na letošním mistrovství světa v rychlostní kanoistice
Mistrovství světa v Miláně se pro něj může změnit po 10.30 v úspěšný šampionát. Nastoupí do finále pětisetmetrové trati.
Z ní má v kariéře nejvíc zlatých medailí ze světových šampionátů - dohromady tři. Z Račič, Portugalska a Kanady. Tady v Miláně má ale i jiné vzpomínky.
„Pětistovku jsem tu jel před 11 lety na Světovém poháru, před deseti lety jsem startoval na čtyřkajaku. Jsem na to zvědavý, těším se, poslední závod sezony, tak už to bude bez nervů a zkusím si ho patřičně prožít,“ přibližuje své dojmy olympijský vítěz.
Před deseti lety tady v Miláně získal Dostál stříbro na kilometru a bronz se čtyřkajakem.
Teď už dlouho závodí sám za sebe, ale rodina Dostálových bude mít prsty - a to doslova - v tom, jak připravit na finále další českou finalistu, kanoistku Denisu Řáhovou.
„Je to znát, všechno mě bolí. Půjdu asi na masáž k Fandovi, na fyzio k Aničce a oni mě dají do kupy,“ doufá Řáhová.
Fanda je masér František Klein a Anička je sestra Josefa Dostála, fyzioterapeutka Anna Dostálová. Ta by mohla mít dost práce i těsně po konci mistrovství světa.
V neděli odpoledne se totiž jedou pětikilometrové závody a ve všech čtyřech jízdách má česká výprava zastoupení.