Bylo to asi o 45 centimetrů, jásal Dostál po obhajobě zlata. O výhře mu řekla sestra, teď se těší na syna
Kajakář Josef Dostál zakončil sezonu zlatem na mistrovství světa. V Miláně vyhrál závod na 500 metrů. Maďara Ádáma Vargu předjel v závěru o devět setin sekundy. „Jel jsem na jedničce daleko od soupeřů, jel jsem si svůj závod, vnímal jen sebe s tím, že by to mohlo dobře dopadnout. A ono to dopadlo nejlépe,“ popsal Dostál své dojmy v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Josefe, co jste to předvedl v tom závěru?
Já sám nevím. Myslel jsem, že jsem byl druhý nebo třetí, ale asi dvě minuty po dojezdu mi sestra Anička ukázala, že jsem vyhrál. To mě opravdu naplnilo štěstím.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s kajakářem Josefem Dostálem po obhajobě zlaté medaile na MS
Tento den výsledkově obrací šampionát ve váš prospěch. To bylo řečí, že vám je jedno, jak to dopadne...
Jedno mi to nebylo, medaili člověk chce vždycky. Je to vítězství na pětistovce, na mé oblíbené trati. Myslím, že mi letos několikrát chybělo štěstíčko, tak dneska jsem desetinu dal druhému Maďarovi.
Maďar o vás asi ani nevěděl, vy jste tu loď tak kopnul před sebe...
Je to tak. Jel jsem na jedničce daleko od soupeřů, jel jsem si svůj závod, vnímal jen sebe s tím, že by to mohlo dobře dopadnout. A ono to dopadlo nejlépe.
0,09 sekundy. Kolik to asi tak je na centimetry?
Je to asi 45 centimetrů.
Kajakář Dostál si v posledním závodě sezony dojel pro zlato, na mistrovství světa ovládl pětistovku
Číst článek
To je tedy poměrně těsné vítězství.
Na pětistovce ano.
S čím budete z Milána odjíždět?
S obrovským úsměvem a pocitem štěstí, že se vracím za snoubenkou a za synáčkem.
Na co se nejvíc těšíte?
Nejvíc se těším, až přijdu zítra na loděnici, pošlu Anežku na vodu a budu si užívat svého syna a to prostředí.
Už jste se bavil se svými soupeři?
Jen se Španělem, ten vypadal obrovsky šťastný, že jsem vyhrál. Vrátil jsem mu to, za ty Světové poháry a za Evropu. Ještě jsem ale nestihl soupeřům popřát.