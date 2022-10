Josef Váňa slaví 70. narozeniny a stále jezdí na koni. Beru to jako rehabilitaci, říká legendární žokej

Jako malý si vysnil práci u koní a brzo se k ní také dostal. A je z toho láska na celý život. Žokej a trenér Josef Váňa starší po konci v politice znovu leze denně do sedla a právě ve čtvrtek slaví 70. narozeniny. Chyše 14:18 20. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Váňa | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

„Sedmdesátiny nejsou moc veselé, ale když jsem se jich holt dožil, tak doufám, že budu ještě pár let po světě chodit a strašit,“ směje se jubilant Josef Váňa starší, který i dnes dávno po skončení žokejské kariéry naprostou většinu času stále tráví u koní na svém statku a přilehlých loukách pod lesnatým kopcem Vladař v Chyši na Karlovarsku. A právě tam se sejde se svými kamarády a známými na narozeninové oslavě.

„U nás ve vesnici zkusíme udělat v zámecké restauraci takovou trachtu, což jsme chtěli mít ve velkém. Bohužel teď ale nemáme ve vesnici volný sál, kde jsme to pořádali každoročně. Bylo to spíš takové rozloučení se sezonou.“

A jak se 70 letech cítí a co ho nejvíc baví? „Myslel jsem, že se zeptáš, co mě nejvíc bolí. Poslední dobou mě nebolí vůbec nic. Začal jsem zase chodit, do práce, ta mě baví. Co víc si můžu přát. Snad jenom ať to pár let ještě vydrží,“ přeje si Josef Váňa, nejslavnější žokej Česka

Největší tuzemský dostih Velkou pardubickou ovládl ze sedla osmkrát, ale od roku 2014 už se věnuje pouze trénování.

„Snažíme se koně na každý víkend připravit, aby nedělali ostudu a sem tam vydělali nějakou korunu, protože když jí nevydělají, tak to asi nepřežijeme,“ popisuje svou motivaci Váňa, který rád říká, že snad není v jeho těle jediná kost, kterou by neměl zlomenou. I tak ale i právě kvůli svému zdraví stále sám na koních jezdí.

„Když jezdím, tak mě nebolí záda. Když potom pár dní nejezdím, tak mě zase začnou bolet, takže to beru jako rehabilitaci. Ale v podstatě jezdím jenom s těmi koni, které holky nezvládnou. Takže mám na každý den zábavu, že si sednu na nějakého problémového koně a snažím se mu vysvětlit, že problémy mít nemusí, že se domluvíme a bude to pro nás oba pěkné,“ dodává Josef Váňa starší slavící 70 let.