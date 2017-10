Josef Váňa slaví 65. narozeniny. Možnosti znovu závodit na Velké pardubické se nevzdává

Přežil klinickou smrt, rekordy ve Velké pardubické láme s podobnou pravidelností jako svoje kosti a dnes je mu 65 let. Josef Váňa je suverénně nejznámější osobnosti českých dostihů, a přestože většina jeho vrstevníků je už dávno ve sportovním důchodu, on sám se myšlenky, že se ještě proletí nad Taxisem, nevzdal. Motivací pro něj je i to, že se před necelými dvěma týdny radoval ve Velké pardubické jako trenér. Praha 19:00 20. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Váňa při natáčení filmu "Váňa" | Foto: 2media.cz

„Radši bych ten desátý titul měl jako žokej. Život je hold takový, jaký je, i za to jsem rád," povídal po triumfu koně No Time To Lose a rekordním desátém trenérském úspěchu v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy Josef Váňa. Ten vyhrál svou první Velkou pardubickou čtyři roky předtím, než se narodil vítěz té letošní Jan Kratochvíl, tedy před třiceti lety

Josef Váňa st. získal svůj desátý titul v roli trenéra. 'Raději bych ho měl jako žokej,' žertoval Číst článek

„Splnění jednoho z největších životních snů, tak bych to řekl. Vyhrát Velkou pardubickou je, si myslím, krédo každého překážkového dostihového jezdce. Myslím si, že je to opravdu vyvrcholení kariéry, i když jsem tedy před nedávnem tvrdil, že jakmile vyhraji Velkou pardubickou, tak toho nechám, ale já si myslím, že v současné době jsem na rozkvětu plných sil a chtěl bych si to vítězství ještě zopakovat," zní trochu úsměvně slova dostihové legendy z roku 1987 o konci kariéry v dokumentárním filmu Váňa. Ten ale zachycuje také těžké momenty žokeje včetně pádu s koněm Veronem v německém Baden Badenu

„Za mnou běžící kůň udělal tu samou chybu jako Veron a spadl na mě zádama. Rozdrtil mi hrudník a udělal celý ten masakr, co se stal. Zdravotní péče byla na takové úrovni, že byli schopni mně nahodit srdíčko, které se mi zastavilo, protože se mě kolem něho obmotala utrhnuvší se plíce, že mě znova nastartovali a že jsem byl schopen přežít ten karambol no,“ přežil Josef Váňa klinickou smrt na závodišti v roce 1994 díky rychlému zásahu záchranářů.

Monopol na sázky na Velkou pardubickou padl, dostihům to přinese čtvrt milionu Číst článek

Tři dny poté se probudil z kómatu v nemocnici se zlomenými žebry, hrudními obratli a dalšími zraněními. Už za čtyři měsíce ale byl v sedle koně Vyšehrada ve Velké pardubické. A přestože se s ním tehdy do cíle nedostal, nelituje žádného ze svých rekordních osmadvaceti startů ve slavném dostihu.

„Já jsem měl období, že jsem deset roků po sobě nebyl horší jak třetí a nevyhrál jsem Velkou pardubickou. Je to tak. Užil jsem si tu Velkou pardubickou s více koni. Každý rok byl nádherný a každý rok jsem chtěl vyhrát a nevyhrál jsem."

Ale i jeho osm žokejských triumfů je suverénním rekordem v dostihu, jehož kořeny sahají do 19. století. Ani v 65 letech se ale zarputilý Josef Váňa nechce dívat na Velkou pardubickou jen z tribuny a věří, že se v příštím roce po vynechání dvou ročníků opět podívá ze shora na obávaný Taxis v sedle jednoho ze svých koní.