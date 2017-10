Josef Váňa st. získal svůj desátý titul v roli trenéra. 'Raději bych ho měl jako žokej,' žertoval

„Je to splnění jednoho velkého snu, moc si toho vážím. Děkuji za podporu jak od trenéra, tak od pana majitele i celého našeho týmu. Jsem neskutečně šťastný,“ vyprávěl pro Radiožurnál ještě udýchaný žokej Jan Kratochvíl, který No Time To Lose provedl těžkou podmáčenou tratí při valachově premiéře na Velké pardubické přes všechny skoky velmi jistě a závěrečným finišem rozhodl o svém prvním vítězství na nejtěžším českém dostihu.

Splnění snu, září Kratochvíl. Vítězný žokej Velké pardubické čtyři překážky před cílem vítězství nevěřil Číst článek

„Kolikrát, když ho vidím, jak jede, tak si myslím, že na tom koni sedím já. Je dobrej,“ chválil Jana Kratochvíla Josef Váňa, pro kterého to byl jubilejní desátý titul, co by trenéra.

„Tak desátý titul… Raději bych byl, kdybych to měl jako žokej,“ žertoval Josef Váňa a dobrou náladu si udržel i při dotazu, jestli se tedy příští rok nepokusí rozšířit svou sbírku titulů z Velké pardubické i jako žokej. „Uvidíme, máme No Time To Lose. Honzík si příští rok vezme jiného koně a já to teda zkusím.“

Velkou pardubickou vyhrál No Time To Lose s Kratochvílem. Váňa má 10. trenérský triumf Číst článek

Mimochodem, fanoušci nebudou muset čekat celý rok na to, aby Josefa Váňu staršího znovu viděli v sedle. Už nadcházející neděli se představí v pražské Chuchli v exhibičním souboji s další legendou dostihového sportu Václavem Chaloupkou.

„Já bych měl jet s Vencou Chaloupkou v teplákách, na rajtky už nemáme, abychom se nechali ušít nové. Jelikož jsme trochu přibrali, tak pojedeme na nějakých koních, ale nevím ještě plemeno. Mohou to být poníci nebo chladnokrevníci, noríci. Uvidíme,“ bavil přítomné Josef Váňa.