'Jsem člověk, který neujíždí na sladkém'. Jak slaví vánoce judista Krpálek?

Poslední český olympijský vítěz judista Lukáš Krpálek má za sebou úspěšný rok. Sice kvůli zranění nemohl startovat na mistrovství světa, ale po přestupu do vyšší hmotnostní kategorie ukázal, že i tam bude patřit mezi světovou špičku. Přestup mezi judisty vážící více než sto kilogramů mu navíc přináší i jednu vánoční radost. Nemusí se omezovat v jídle. Praha 12:44 23. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Lukáš Krpálek | Foto: Herbert Slavík

„Myslím si, že Vánoce budou úplně stejné jako každý rok. Neříkám, že nemám rád řízek s bramborovým salátem, to určitě ne. Naopak, rád si je dám. Nemusím si hlídat, kolik toho sním. V tomhle je to super, jaký mám hlad, tolik toho sním,“ pochvaluje si Lukáš Krpálek.

Ale nemyslete, že jen tak bez rozmyslu spořádá vše, co je na svátečním stole. Vybírá si dobrá masa, zdravé přílohy tak, aby sice kilogramy nabíral, ale pouze ve svalové hmotě. Například vánoční cukroví si rozhodně nepřidá.

Stříbrná medaile je obrovský úspěch, říká o svém návratu po zranění Lukáš Krpálek Číst článek

„Jsem člověk, který neujíždí na sladkém. Cukroví jsem letos zatím ani neměl, přitom ho máme stále vyndané na stole. Raději ujíždím na bramborovém salátu s řízkem nebo s nějakou flákotou masa. Nebo když už něco tak i ten chlebíček si dám raději než to sladké,“ popisuje pro Radiožurnál Krpálek.

Pro českého judistu ale rozhodně nejsou vánoční svátky o pestré a hojné stravě. Poprvé totiž bude kouzlo Vánoc vnímat jeho rok a půl starý synek Toník.

„Rozhodně to bude super. Se ženou se hrozně moc těšíme na to, jak si to bude malý užívat. Myslím si, že už to bude i pobírat. Kolikrát, když mu žena přinesla nějaký dárek, tak ho hrozně rád rozbaloval. Těšíme se, budeme objíždět rodiny, budeme si to užívat doma u stromečku,“ říká držitel zlaté medaile z olympijského Ria.

'Dvě kila navíc znamenají ztrátu měsíce dřiny.' Sportovci musejí dodržovat jídelníček i o Vánocích Číst článek

Hračky i ostatní dárky pod stromeček Lukáš Krpálek v obchodních centrech rozhodně nenakupoval. Přeci jen po olympijském triumfu v Riu by z nakupování kvůli zájmu fanoušků moc neměl. Pod stromeček tak vybíral dárky především na internetu, ale něco přivezl tradičně i ze soustředění z Japonska.

„Něco tam z Japonska samozřejmě je. Když ale vezmu ty hračky, je úplně jedno, jestli to je koupené tady nebo v Japonsku. Jsou stejné,“ je přesvědčený Lukáš Krpálek, který už se těší, až malý Toník dárky vybalí a bude tatínkovi ukazovat, co mu přinesl Ježíšek.