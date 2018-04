Jsem na to zvědavý jako fanoušek basketbalu, říká před začátkem play-off jediný Čech v NBA Satoranský

Jediný Čech v basketbalové NBA Tomáš Satoranský si v posledním utkání základní části vylepšil osobní maximum v počtu odehraných minut a teď už se může těšit na boje o titul. Jeho Washington skončil ve Východní konferenci osmý a na úvod play-off vyzve první tým tabulky Toronto. Praha, Washington 18:44 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Washington Wizards | Zdroj: ČTK

Kanadský celek půjde na východě do vyřazovací části poprvé v historii jako nasazená jednička. Finalisté posledních tří ročníků nejlepší basketbalové soutěže světa a předloňští vítězové z Clevelandu se totiž po zatím rozpačitých výkonech v sezoně propadli po vítězné jízdě Philadelphie v tabulce na čtvrté místo.

Český reprezentant a hráč Washingtonu Tomáš Satoranský je ale i tak považuje Cavaliers za hlavní konkurenty v boji o finále.

„LeBron James a jeho tým v play-off vypadají úplně jinak. Tam se teprve ukáže jejich síla,“ myslí si šestadvacetiletý rozehrávač.

Český basketbalista po návratu kapitána Wizards Johna Walla do základní sestavy nastupuje jako jeden z prvních náhradníků, ale musí hrát také občas na pozici křídla.

V Západní konferenci pokračuje rekordní série San Antonia v počtu účastí v play off. Spurs se budou o trofej Larryho O'Briena ucházet po jednadvacáté v řadě. Popovičův výběr má ale snad nejtěžší možný los. Půjde totiž na obhájce titulu Golden State. Nejlepší tým po základní části byl ale jiný. Warriors překonal jen Houston Rockets.

„Nečekal jsem od nich takové výkony. Mě se vždycky hrozně líbil Utah Jazz, který teď poslední měsíce hraje skvěle. Myslím si, že to budou mnohem víc napínavý zápasy play-off než ty minulé roky. Já sám jsem na to zvědavý jako fanoušek basketbalu, nejenom jako člen Washington Wizzards,“ předpovídá Satoranský.

„Myslím si, že to dopadne tak, že finále konference na západě bude Houstone a Golden State a že i přes tu úžasnou sezónu Houstonu Golden State to vyhraje. Myslím si, že to bude rozhodovat sedmý zápas. Doufejme, že se s nimi potkáme až ve finále potom v červnu a že to dopadne pro nás dobře,“ přeje si dvoumetrový Satoranský hrající v NBA druhou sezonu.

V loňském play-off sbíral zkušenosti, a to na palubovce v průměru ani ne čtyři minuty. Letos nejen on věří, že jeho role v týmu ale i zakončení sezony budou jiné.