'Jsem nesmírně šťastný.' Krpálek je mistrem Evropy už potřetí, tentokrát v jiné váhové kategorii

Judista Lukáš Krpálek vybojoval třetí titul mistra Evropy v kariéře. Ve finále v Tel Avivu porazil před časovým limitem Rusa Bašajeva a jako první Čech vyhrál šampionát ve dvou různých hmotnostních kategoriích. Předchozí tituly totiž získal ve váze do 100 kilogramů, teď slaví v kategorii nad 100 kilogramů. O svém triumfu se český judista rozpovídal v rozhovoru pro Radiožurnál. Tel Aviv 21:30 28. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek. | Foto: Martin Váňa

Jak se cítíte bezprostředně po zisku třetího titulu mistra Evropy?

Jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo. Zdravotně jsem na tom nebyl úplně dobře, odjížděl jsem sem s tím, že mě bolela spousta věcí. O to víc jsem se chtěl rvát, chtěl jsem tu medaili vybojovat. Hodně mě vyhecoval zápas Grolem, kdy jsem rozhodně prohrát nechtěl. Myslím, že mi chtěl vrátit to, že jsem vyhrál olympiádu a on ne. I kvůli tomu jsem ho chtěl porazit, abych mu ukázal, že jsem tu medaili vyhrál právem. Tenhle zápas pro mě byl určitě nejtěžší a jsem rád, že pro mě dopadl dobře.

Judista Krpálek se stal mistrem Evropy, ve finále porazil Rusa Bašajeva Číst článek

Můžete popsat ten klíčový moment ve finále, kdy jste hodil na wazari a potom jste na druhé wazari udržel, což v judu znamená automatické vítězství?

Tam to bylo padesát na padesát. On vletěl do krásného chvatu, na který hodil i v semifinálovém zápase favorizovaného Tušišviliho. Tyhle techniky dělá výborně. Tím, že je malý, do toho vletí a silou a váhou to urve. Mně se dvakrát povedlo to ubránit s tím, že jsem z toho slezl. Napotřetí už jsem to převzal, kontroloval jsem ho a následně chytil i do držení, takže když jsem držel to držení, tak jsem měl obrovskou radost, že to klapne, protože jsem ho držel tak dobře, že jsem věděl, že už mi neuteče. Ta radost byla už tehdy, když jsem ho držel a odpočítávaly se vteřiny.

Máte třetí titul mistra Evropy v kariéře. Který z těch titulů byl nejtěžší nebo ze kterého máte největší radost?

To se takhle nedá říct. Každý ten titul měl za sebou svoji cestu. První byl v roce 2013, tam mi sedlo opravdu úplně všechno. Porazil jsem výborné judisty, ve finále jsem porazil právě Grola. Rok nato se mi povedlo to obhájit a taky za tím byla nějaká cesta, takže se určitě nedá říct, kterého bych si vážil víc. Tenhle titul je zase první v této váhové kategorii. Myslím, že moc lidem se to nepovede, aby vyhráli tituly ve dvou váhových kategoriích.

Jaký to je vzkaz pro Francouze Teddyho Rinera, který tady na šampionátu sice nebyl, ale ve váze nad 100 kilogramů neprohrál už několik let?

Pro mě to je pan judista. Můžu do toho samozřejmě dát maximum, můžu se na něj maximálně připravit, můžu dát maximum do zápasu proti němu, ale přesto vím, že šance porazit ho je malá. Přeci jen už osm let neprohrál, je to desetinásobný mistr světa. Já mám tyhle výzvy samozřejmě hrozně rád, rád se peru s lidmi, kteří jsou lepší než já, a to on určitě je. Pokud proti sobě půjdeme, dám do toho maximum, budu ho chtít porazit a nechám v tom zápase všechno. A jestli to vyjde, to je druhá věc.