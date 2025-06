Jsem nostalgický, ale zároveň rád, že už to mám za sebou, hlásí Ondra po rozlučce v boulderingu

Lezec Adam Ondra se rozloučil s kariérou v boulderingu. Český reprezentant se chce věnovat už jen lezení na obtížnost. Ondra na domácím Světovém poháru v boulderingu v Praze nepostoupil do finále a obsadil celkově 15. místo. Vítězství vybojoval Francouz Mejdi Schalck. Od zpravodajky z místa Praha 10:49 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní lezec Adam Ondra při Světovém poháru v Praze | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Pro Adama Ondru to nebylo pouze zvonění do posledního čtvrtého boulderu v Praze, ale také do poslední závodní cesty ve Světovém poháru v kariéře.

Poslechněte si sportovního lezce Adama Ondru po Světovém poháru v Praze

Ovace diváků měl velké i přesto, že poslední cestu nevylezl, do finále nepostoupil a celkově v Praze obsadil 15. místo. Ondra se teď chce věnovat už jen lezení na obtížnost.

„V mé hlavě rozhodně nekončím. Že budu končit na bouldrech, pro mě bylo vlastně jasné už po olympiádě. Ještě jsem si zazávodil loni a letos v Praze. Jsem trochu nostalgický, ale zároveň jsem rád, že už to mám za sebou,“ přiznává pro Radiožurnál Sport Ondra.

Čeští fanoušci ale nemusí smutnit, že by Ondru na domácí scéně už neviděli závodit. Mezinárodní lezecká federace totiž pro příští rok přidělila Praze pořadatelství Světového poháru i v obtížnosti.

„Je to pro mě skvělá zpráva a moc se na tu akci těším. Dva roky zpátky byl Světový pohár v Praze, tak to jsem byl trochu zklamaný, protože to bylo v mé horší disciplíně boulder. Konečně to nyní bude na lano, tak se těším. Jsem z té myšlenky nadšený,“ těší Ondru.

Nejen že příští rok bude Světový pohár v obtížnosti v Praze, ale o rok později se pak nejlepší lezci sjedou do Brna na mistrovství světa. „V roce 2027 bude mistrovství světa v Brně, tak bude akce v Praze v roce 2026 skvělou generálkou,“ míní český lezec.

Ondra by se rád zúčastnil i olympijských her v roce 2028, kde bude lezení na obtížnost také jako samostatná disciplína.