Jsem ráda, že jsem se nebála střílet z první, říká po úspěšném zápase florbalistka Koníčková

Dvě české florbalistky přišly o právě probíhající mistrovství světa kvůli vážnému zranění kolena na poslední chvíli. Třetí Hana Koníčková měla štěstí, protože jí její zdravotní stav nakonec umožnil se v Bratislavě představit. A právě ona se výrazně podílela na postupu přes Polsko do semifinále. Bratislava 8:51 7. prosince 2017

Svoji první trefu na turnaji si obránkyně české reprezentace schovala do 8. minuty čtvrtfinále. A pak v závěru třetí třetiny přidala ještě jeden gól, celkově sedmatřicátý v dresu národního týmu.

„Já nejsem typ hráče, že bych nějak honila statistiku. Jsem ráda, že jsem se nebála střílet z první a takhle jsem dala dva góly,“ popisovala pro Radiožurnál Hana Koníčková.

Mrzelo jí jen to, jak se spoluhráčkami prohospodařily nadějný pětibrankový náskok ve druhé třetině, byla to vůbec první dvacetiminutovka, kterou na šampionátu prohrály.

„Na videu jsme si ukazovaly, že ty holky nejsou moc aktivní v tom zámku, že spíš stojí a čekají. My jsme se tomu úplně přizpůsobily. Polky jsem zbytečně nechaly dostat do hry, a to se prostě nemělo stát,“ uvědomovala si Koníčková. Proto musel o druhé přestávce zvednout hlas i trenér Miroslav Janovský.

„Míra říkal, že nerad řve, ale teď opravdu zařval a zasloužily jsme si to,“ má jasno česká florbalistka.

Zabralo to. Češky potvrdily proti Polkám roli favoritek zvítězily nakonec 10:4 a mohou už spřádat plány na páteční semifinále, kde je čekají zatím suverénní Švédky obhajující zlaté medaile.

„Doufat musíte vždycky. Nemůže nastoupit bez toho, aniž byste věřili,“ říkala Koníčková.

Ta na letošním mistrovství světa nemusela vůbec být, protože si několik týdnu před ním přetrhala při zápase zadní zkřížený vaz a tým kolem docenta Pavla Koláře jí dával do poslední chvíle dohromady, aby reprezentovat mohla.

„Je stabilizovaný. Já se snažím s tím kolenem pracovat. Samozřejmě čím je víc zápasů, tak to koleno dostává čím dál tím víc zabrat, je unavenější. Teď už to není zadarmo,“ dodala Koníčková.

Koleno by mělo ještě ty dvě nadcházející utkání, ve kterých půjde o medaile, vydržet.