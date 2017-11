Jsem ráda, že můj výkon nebyl takový prázdný, říká po výhře USK kapitánka Kateřina Elhotová

Vyhrát v basketbale o 32 bodů, to už je pro soupeře debakl. Hráčky USK navíc podobný kousek zvládly jen za poločas. A navíc v prestižní Eurolize. V Praze na Královce deklasovaly Villeneuve 88:51, když ještě o přestávce vedly nad francouzským soupeřem jen o 5 bodů. Praha 8:10 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Elhotová při zápase Euroligy proti Villeneuve | Zdroj: ČTK

Fanoušci USK měli proč si poslední minuty pátého euroligového zápasu sezony užívat. Jejich tým mířil za vysokou výhrou, v tabulce na Pražanky znovu čekala pozice znamenající postup do play-off a v sestavě domácích navíc nechyběla uzdravená kapitánka Kateřina Elhotová.

„Asi jsme získaly sebevědomí v rychlých útocích, že jsme kolikrát šly dvě na jednu a dávaly jsme lehký body. Ten náskok začal narůstat a mě pak přišly takové odevzdané v obraně. I to zranění jejich rozehrávačky na tom mělo podíl,“ řekla po zápase Radiožurnálu Elhotová.

Rozklad francouzského klubu výrazně urychlil i její výkon. Pět bodů je pod jejím standardem, ale rozhodně ne deset asistencí.

„Pro mě to jsou Vánoce. Netrefovala jsem se, tak jsem ráda, že jsem aspoň přispěla asistencemi, že ten výkon nebyl takový prázdný a jsem za to moc ráda,“ neskrývala radost basketbalistka.

Hned sedm přesných nahrávek stihla Elhotová během třetí čtvrtiny. Rozhodující úsek hry vyhrály basketbalistky USK o 16 bodů.

„To vyplynulo. Ty pivotky tam kolikrát byly samy, takže nebylo potřeba, abych já to střílela. Vždycky je jednodušší to hodit blíž ke koši, než to střílet z větší vzdálenosti,“ vysvětlovala Elhotová po třetím domácím utkání USK v této sezóně Euroligy a znovu vítězném.