'Jsme rády, že ji máme.' Marta Xargayová zachránila vítězství basketbalistek USK Praha v Eurolize

Kdyby Marta Xargayová neproměnila pět sekund před koncem oba trestné hody, basketbalistky USK by možná ještě dlouho divily, jak mohly ztratit zápas, ve kterém vedly o 14 bodů. Nakonec ale hlavou kroutily kvůli výkonu španělské spoluhráčky. Ta k 19 bodům přidala 7 asistencí a 6 doskoků

„Díky bohu za ni. Samozřejmě Marta je zkušená hráčka, která ví, jak se koncovky hrají. Jsme rádi, že ji v týmu máme. Bylo důležité, aby dala ty šestky a byla v klidu. Potom už to bylo jen o obraně,“ vysvětlila pro Radiožurnál basketbalistka USK Praha Alena Hanušová.

Hráčky USK poslední útok Bourges ubránily. V defenzívě si pomáhaly celý zápas a může to být právě týmové pojetí, díky kterému mají Vysokoškolačky šanci uspět i po letním odchodu sedmi hráček, mezi kterými byly i dlouholeté opory Kia Vaugnová nebo Ilona Burgrová.

„V našem týmu umí každá hráčka dát koš, odehrát kvalitní zápas. Teď to vyšlo mně, jindy to ale může být Alena Hanušová, Kateřina Elhotová. Umíme hrát basketbal a snažíme si vyjít vstříc. Už se známe dobře, a to nám pomáhá,“ je přesvědčená Xargayová, že palebná síla jejímu týmu taky nechybí.

„Marta Xargayová je lídr. Ona teď má klíče v ruce. A bude mít i míč v rozhodujících minutách hry. Je hodně zkušená a dobře komunikuje. Pro mě, mladou pivotku, je požehnáním a potěšením, že mohu hrát vedle takové rozehrávačky,“ těší se na další zápasy pivotka Amanda Zahuiová, nová švédská posila.