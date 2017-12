'Jsou to jenom lidi.' České florbalistky čeká souboj proti suverénním Švédkám

České florbalistky se pokusí na mistrovství světa o takřka nemožné. Postoupit do vysněného finále přes vládkyně světové scény posledních let - Švédky. Ty drží na mistrovství světa rekordní sérii 30 utkání bez porážky. Proti Češkám navíc prohrály jediné z 26 vzájemných střetnutí a nastřílely v nich o 200 branek více. A také na turnaji v Bratislavě zatím potvrzují, že jsou znovu největší favoritky na zlato. Bratislava 17:18 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hráčky při zápase proti Polsku | Zdroj: ČTK

„Jsou výborně připravené. Těžko se mi hodnotí, jestli je to nejlepší tým, co kdy Švédsko mělo,“ říká pro Radiožurnál Eliška Krupnová, jediná česká zástupkyně v nejlepší florbalové soutěži světa, švédské superlize.

„Ony v tuhle chvíli jsou pro mě prvním profesionálním ženským týmem. Jsou to špičkové sportovkyně. Bude to mazec, budeme na ně ale stoprocentně připravené. Uvidíme, co se z toho bude dát vytřískat,“ dodává na adresu semifinálových soupeřek kouč národního týmu Miroslav Janovský.

Janovský by se svými svěřenkyněmi rád navázal na nedávný dílčí úspěch, na kterém se dá stavět. Tím byl výkon a výhra 4:1 ve druhé třetině zápasu na švédském podniku Euro Floorball Tour v Malmö.

Konečný výsledek byl ale i tak jednoznačný, Švédky zvítězily 13:5. Na mezinárodní scéně jsou obhájkyně zlatých medailí 34 zápasů neporaženy a na mistrovství světa našly přemožitelky naposledy před deseti lety.

„Vidíme, že tady přejely všechny týmy naprosto suverénně. 12:3 proti Švýcarkám. Já jsem to rozhodně nečekala a překvapilo mě to. Zatím jejich velká dominance,“ diví se výkonnosti pátečních soupeřek Krupnová.

Čtyřiadvacetiletá křídelnice má ve výběru Švédska 4 spoluhráčky z klubu, i proto ona rozhodně nic nevzdává a snaží se to přenášet i na děvčata z národního týmu.

„Z mého pohledu jsou to jenom lidi. Já to tvrdím pořád, protože s nimi hraju a většinu z nich porážím. Vím, jak trénují, co na tom hřišti dělají, ale jako tým jim to prostě lepí,“ vysvětluje Krupnová.

Náramně to Švédkám šlo i ve čtvrtfinále, ve kterém deklasovaly Lotyško 21:0, zatímco Češky s ním hrály v základní skupině 8:3. Podle Krupnové nehrozí ani to, že by je mohly Seveřanky podcenit.

„Švédská mentalita, speciálně tohohle týmu, jak znám ty hráčky, tak ony jdou hrát, prostě jezdíme. Ony se tím chtějí bavit, chtějí dávat góly, to je dělá nezastavitelnými,“ uzavírá Eliška Krupnová.

Jestli se českým florbalistkám podaří Švédky zastavit, tedy připsat si nad nimi premiérovou výhru v historii, anebo ne, se dovíte i z vysílání Radiožurnálu.