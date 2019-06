Na Evropských hrách strávil judista Klammert týden, přesto si s sebou jako vášnivý čtenář vezl tři knihy

„Zrovna mám Čas vlků. Je to o druhé světové válce a je to moc zajímavá knížka. Uvidíme, jestli bude zajímavá až do konce,“ popisuje Radiožurnálu český judista s knihou švédské autorky Elisabet Nemertové v ruce.

Vztah k četbě v sobě Klammert před lety objevil poté, co si jednu z knížek půjčil od svého reprezentačního kolegy Jakuba Ječmínka. Od té doby si rodák z Kroměříže buduje vlastní knihovnu a čte tolik, že by se za to nemusel stydět leckterý student Literární akademie.

„I si píšu, kolik jsem toho přečetl. V roce 2017 jsem přečetl 74 knížek za rok. Když má ale člověk hodně práce, tak jde četba samozřejmě stranou,“ říká Klammert s jasnými prioritami.

Severská krimi i motivační knihy

Mistr Evropy do třiadvaceti let si oblíbil především severskou literaturu, prostřednictvím knih se ale také mimo jiné snaží vzdělávat.

„Nejraději čtu severské krimi, jako je Jo Nesbø, od něj jsem přečetl všechno, od Larse Keplera to samé. Snažím se to ale prokládat naučnými nebo motivačními knížkami, abych nečetl jen to, co mě baví, ale i to, co mě může nějak posunout dál,“ vypráví.

Pětadvacetiletý judista si čas na četbu nachází i mezi zápasy, když v hale na chvíli potřebuje přijít na jiné myšlenky.

„Když jsem třeba vyhrál důležitý zápas a musím se připravit na další, ale mezi finálovými bloky mám dvě hodiny a hlava mi hrozně šrotuje, že musím, musím, musím… tak si otevřu knížku, hodinu si čtu, tím trochu zrelaxuju a pak se znovu připravuji na závody,“ vysvětluje český judista a milovník knih David Klammert.