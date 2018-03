Judista David Klammert vybojoval na European Open stříbro, Lukáš Krpálek bral bronz

Judista David Klammert získal na turnaji European Open v Praze poprvé v kariéře mezi seniory stříbrnou medaili v kategorii do 90 kilogramů. Zastínil tak i olympijského vítěze Lukáše Krpálka, který ve váze nad 100 kilogramů prohrál v semifinále a nakonec vybojoval bronz. Ten naopak těsně unikl Jaromíru Musilovi, který ve váze do 81 kilogramů skončil pátý. Praha 17:12 4. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek (ilustrační foto) | Foto: ČTK

Krpálek měl jako nasazená jednička v prvním kole volný los. Pak snadno pokořil Ukrajince Vladyslava Berezku, kterého porazil už za 55 sekund škrcením. Ve čtvrtfinále potřeboval 108 sekund, než hodil na ipon Litevce Ignase Mecajuse.

V semifinále však nečekaně zaváhal s osmatřicátým judistou světa Javádem Mahdžúbem z Íránu, kterému po minutě utkání vyšel útok osotogari a získal ipon.

'119 kilo už jsem na sobě cítil,' uznává Krpálek. V těžší kategorii sílí a těší se na Rinera Číst článek

I tak ale nakonec nejúspěšnější český judista historie potěšil fanoušky a v utkání o třetí místo udolal v prodloužení Nizozemce Jura Spijkerse. Na pražském turnaji tak získal už pátou medaili za sebou, když byl dosud třikrát zlatý a nyní podruhé bronzový.

Stejně jako Krpálek byl nasazený jako jednička i Klammert a roli favorita potvrzoval až do finále. Všechny zápasy vyhrál na ipon, jen v osmifinále se s Rakušanem Johannesem Pacherem více zapotil a uspěl až ve druhé minutě prodloužení. Francouze Juliana Kermarrece však ve čtvrtfinále zdolal za 69 sekund a v semifinále Ukrajince Semena Rakitu za půl minuty.

Poprvé tak mezi seniory postoupil na mezinárodním turnaji do finále, dosud měl dva bronzy z Evropských pohárů v Katovicích a Minsku a také z letošní Grand Prix v Tunisu. Úspěšné tažení však ke zlatu nedovedl, jelikož ve finále zaváhal v prodloužení a prohrál s Bělorusem Jahorem Varapajevem na wazari.

Dařilo se také Musilovi, který při návratu po zranění navázal na páté místo z Grand Slamu v Paříži. Ve čtvrtfinále byl nad jeho síly Uzbek Šarofiddin Boltabojev. V boji o bronz pak svedl vyrovnanou bitvu se Švédem Robinem Pacekem, kterého v závěru tlačil, ale soupeřovo wazari už nedohnal.

Dvě výhry a postup do osmifinále vybojoval Jiří Petr ve váze do 90 kg. Jeho bratr Ivan Petr naopak ve váze do 81 kg prohrál hned první zápas a neobhájil předloňský bronz. V osmifinále váhy nad 100 kg byl také Jan Pinta.