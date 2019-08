Judista Ječmínek po konci na mistrovství světa: Mrzí mě, že jsem nedošel dál. Soupeř se hodně plazil

Judista Jakub Ječmínek se rozloučil s mistrovstvím světa v Tokiu už ve třetím kole kategorie do 73 kilogramů. A to i přes to, že první dva soupeře porazil rychle na ipon. Pak ale nestačil na dvacetiletého Lucemburčana Claudia Nunese dos Santose. Ječmínek v rozhovoru Radiožurnálu řekl, že zápas rozhodl jeho nepozornost na začátku zápasu, kterou už nedokázal napravit. Rozhovor Tokio 15:12 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista Jakub Ječmínek (v modrém) | Zdroj: Profimedia

Jakub Ječmínek končí na mistrovství světa ve 3. kole, nakonec je z toho dělené 17. místo. Los pro třetí kolo byl přitom poměrně příznivý, nepodcenil jste to?

To nevím. Každopádně tenhle soupeř, kterého jsem měl ve 3. kole, to se na mistrovství světa nestává. O to víc mě mrzí, že jsem ten zápas prohrál, protože jsem určitě mohl jít do dalšího kola, myslím si, že i do čtvrtfinále, do finálových večerních bloků. Určitě mě to hodně mrzí.

Je tam jasně vidět rozdíl v technice Lucemburčana a vaší. Co chybělo k tomu, abyste technikou dokázal bodovat?

Myslím si, že rozhodlo to, že jsem začal prohrávat hned na začátku utkání, protože překonávat se přes pevné ruce je hodně obtížné. A nastupovat i do soupeře, který má pevné ruce, moc do pohybu se mu nechtělo, na tělo už vůbec ne, hrozně moc se plazil po zemi, takže… Nemám víc, co bych k tomu řekl.

Už jste to říkal před 3. kolem, že je to vaše vůbec nejlepší umístění na mistrovství světa. Přesto vás asi musí mrzet, že to nešlo ještě o kolo, dvě, tři…

Je to tak. Mrzí mě, že jsem nešel dál, protože když už jsem se dostal takhle daleko, tak takhle rychle to zabalit… Kdybych došel o kolo dál, tak už je tam pauza na odpočinek. A kdybych vyhrál zápas potom, tak už bych šel do finálového bloku v sedm večer, takže mě to mrzí.

Jakube, neprojevila se na tomto zápase i pauza, která byla zapříčiněná zraněním?

Je to možné, že se to nějak podepsalo, protože závodní příprava je důležitá, ale cítil jsem se připravený, za celý život toho mám odzávoděného hodně. Mrzí mě ta chyba na začátku, kterou jsem potom nedokázal napravit.

Teď po zápase už je možná pasé to hodnotit, ale když si vezmu ty dva zápasy předtím, tak jste neměl čas se ani rozehřát, protože ve dvou zápasech v součtu minutu a sedm vteřin na tatami, to asi není na to, abyste se dostal do toho závodního tempa?

To určitě není, ale měl jsem kvalitní rozcvičku, takže si nemyslím, že by mě limitovalo, že jsem měl dvě rychlá utkání. Zápas rozhodla nepozornost na začátku.