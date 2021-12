Moje váha rozhodla, kde asi budu startovat v olympijské kvalifikaci, přiznává judista Krpálek

Judista Lukáš Krpálek se bude chystat na olympijské hry do Paříže v nejvyšší hmotnostní kategorii. Po triumfu v Tokiu řekl, že se teprve rozhodne, jestli se nevrátí do kategorie do 100 kilogramů, ve které získal zlato v Riu. Teď ho však od takového rozhodnutí odrazuje i jeho kondiční trenér Pavel Provázek. Praha 13:17 7. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek slaví vítězství ve finále. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reauters

Lukáš Krpálek zůstane i pro další olympijský cyklus v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů. Po zisku zlaté medaile na hrách v Tokiu český judista zvažoval návrat do nižší váhy. Co ho přimělo zůstat mezi soupeři, kteří jsou až o 60 kilogramů těžší než on?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, v jaké váhové kategorii by chtěl startovat na další olympiádě judista Lukáš Krpálek

„Ta váha, která teď u mě je, tak rozhodla o tom, kde asi budu startovat v další olympijské kvalifikaci. Vidím to tak, že zůstanu ve vyšší váhové kategorii,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Lukáš Krpálek, který sice používá slovo asi, ale na 90 procent je přesvědčený pokračovat mezi nejtěžšími judisty světa.

Právě hmotnost některých jeho soupeřů ho před turnajem v Tokiu přivedla na myšlenku vrátit se do kategorie do 100 kilogramů.

„On mi říkal, že práce s těmi obrovskými těžkotonážníky, a já tomu věřím, je opravdu náročná a těžká,“ vysvětluje trenér Lukáš Krpálka Petr Lacina, který je ale rád, že se jeho svěřenec rozhodl zůstat.

Při změně hmotnostní kategorie by totiž začal ve sbírání bodů do olympijské kvalifikace úplně od nuly.

„Znovu budeme chtít, aby byl Lukáš nasazený. Bude potřeba zisk dostatečného počtu bodů, což znamená objezdit dostatečný počet soutěží a uspět na nich. Každý neúspěch je další úprava váhy navíc a to by bylo asi hodně náročné,“ vysvětluje Petr Lacina.

Lukáš Krpálek tak další tři roky bude soupeřit s výrazně těžšími soupeři a tak má před návratem na tatami jedno přání na svého výživového poradce a kondičního trenéra v jedné osobě Pavla Provázka.

„Pokud chce, abych startoval v té vyšší váhové kategorii, tak bych do Paříže měl rád 130 kilo, aby tam nebyl takový rozdíl. Já mu říkal, ať napíše Ježíškovi a ten by to snad mohl zvládnout,“ smějí se společně Lukáš Krpálek i Pavel Provázek. Kvalifikace pro olympijské hry v Paříži začne už v květnu příštího roku.