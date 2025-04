Po každém zápase jsem byla mrtvá, popsala judistka Zachová cestu ke zlatu. Krpálek je jen jeden, směje se

Judistka Renata Zachová obhájila titul mistryně Evropy. Na vítězství z loňska ze Záhřebu navázala v hmotnostní kategorii do 63 kilogramů v Podgorici, když ve finále porazila Francouzsku Clarisse Agbegnenuovou. „Určitě byly těžší ty zápasy před tím,“ sdělila své dojmy těsně po slavnostním ceremoniálu pro Radiožurnál Sport Zachová. Rozhovor Podgorica 19:38 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Renata Zachová | Zdroj: Reuters

Renato, jak se poslouchá být obhájkyní titulu evropské šampionky?

Když to takhle slyším, tak je to hustý.

Jaká je medaile?

Hezká a těžká.

Kolik jich ještě bude?

Kdo ví.

Když se ohlédnete za celým dnem, tak byl ten finálový souboj nejtěžší? Soupeřka dostala červenou kartu za nepovolenou techniku, ale ta technika je nepovolená až od letošní sezony.

Určitě byly těžší ty zápasy před tím a jak jsem říkala, po každém zápase jsem byla mrtvá. Mrzí, že to finále takto dopadlo, ale už na interview na žíněnce mi říkali, že se to nesmí. Neudělám s tím nic, tak to prostě dopadlo a je to tak.

Zakalilo to trochu vaší radost?

Teď už je to lepší, ale jak jsem slezla z té žíněnky, tak mi to bylo trochu líto.

Plakala jste na stupních vítězů?

Na jednu stranu to bylo hezké, že jsem to zvládla podruhé, ale na druhou stranu loni jsem prohrávala na skóre, otočila to a to je krásný pocit. No a teď...no ale neměla to dělat.

Každou soupeřku před finále jste hodila. Jak budete hodnotit vaší cestu za zlatou medailí třeba s porovnáním s loňskem?

Už jsem říkala trenérovi Jirkovi Štěpánovi, že z hlediska závodů to byl nejtěžší den v mé kariéře, protože z každého zápasu jsem slezla ze žíněnky úplně mrtvá a nevěděla, jestli si tam raději nelehnu a neumřu v klidu. Byl to extrémně náročný den. Loni to bylo trochu lehčí, tam jsem házela ippony v základním čase, ale tohle byly čtyřminutovky. Jsem ale ráda, že to vyšlo.

Jste vůbec první českou ženou, která dokázala vyhrát mistrovství Evropy dvakrát po sobě. To dokázal mezi muži jen Lukáš Krpálek, cítíte se tak?

Ne, tak se určitě necítím, protože co dokázal Krpoš, to je neuvěřitelné. Nemám moc ráda, když lidé říkají ženský Lukáš Krpálek. Ne, Lukáš Krpálek je jen jeden.

Můžete ještě někam výkonnostně růst? Protože tohle byla dokonalá Renata Zachová.

Byla to ta lepší Renča, ale pořád je prostor pro růst.

Je teď čas na oslavu?

Určitě. Půjdu si dát něco dobrého, mám strašný hlad.

"JÁ STŘÍBRO NECHCI, CHCI ZLATO!" říká Renata Zachová před finále ME v Pogorici. Dala si banán, trenér Jiří Štěpán pizzu a kolem 17 hodiny se popere o zlato s Francouzkou Agbegnenuovou. Přímý přenos uslyšíte na @RadiozurnalS pic.twitter.com/kKCUwQ5Jhf — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) April 24, 2025