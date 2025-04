Judistka Zachová je znovu ve finále mistrovství Evropy. Odpoledne se utká s Agbegnenouovou

Judistka Renata Zachová je po roce znovu ve finále mistrovství Evropy. Čtyřiadvacetiletou reprezentantku dělí jediná výhra od obhajoby titulu v kategorii do 63 kilogramů. V boji o další evropské zlato ji čeká hvězdná Francouzka Clarisse Agbegnenouová. Finálový blok začne v Podgorici v 16 hodin. Podgorica 14:56 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Renata Zachová | Zdroj: Profimedia

Zachová vstupovala do evropského šampionátu jako osmá nasazená judistka a vyhrála všechny čtyři dosavadní zápasy. Na úvod vyřadila dvojnásobnou medailistku z ME Gili Šarirovou z Izraele, pak si poradila s vítězkou posledních dvou šampionátů do 23 let Španělkou Laurou Vazquezovou.

Ve čtvrtfinále zvládla i reprízu loňského finále. Zachová si znovu vyšlápla na úřadující mistryni světa Joanne van Lieshoutovou z Nizozemska, která byla na šampionátu nasazenou jedničkou. Zachová proti světové dvojce dvakrát bodovala na juko a sama všechny soupeřčiny nástupy odrazila.

V semifinále se Zachová utkala s o rok mladší Italkou Carlottou Avanzatovou, která loni byla třetí na ME do 23 let, ale velkou seniorskou medaili ještě nemá. Vyrovnaný duel bez bodového hodnocení dospěl do prodloužení.

V dvou minutách a pěti sekundách nastavení rozhodčí Zachové přisoudili juko, ale z postupu se ještě neradovala, protože video verdikt zvrátilo. Zhruba o půlminutu později česká judistka hodila soupeřku impozantním chvatem na záda a vyhrála na ipon.

„První tři zápasy byly extrémně těžké. Hlavně ty první dva, ony se perou hodně silově,“ řekla Zachová Radiožurnálu Sport. „Jsem strašně moc ráda, že jsem ve finále, že ta medaile je jistá. Ale stejně jako minulý rok já nechci stříbro, chtěla bych strašně moc to zlato,“ dodala.

Ve svém druhém finále na ME se Zachová postaví proti dvaatřicetileté Agbegnenouové, která má vedle světových titulů také čtyři olympijské medaile včetně individuálního zlata z Tokia 2021. Na ME bude Francouzka útočit na šestý titul.

Na ME se ve čtvrtek představil také další český reprezentant Chusniddin Karimov. V kategorii do 73 kilogramů nejdříve porazil Kyprianose Adreua z Kypru, ale ve 2. kole prohrál s favorizovaným Gruzíncem Lašou Šavdatuašvilim, trojnásobným olympijským medailistou a mistrem světa z roku 2021.