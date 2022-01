Čeští judisté si soustředění v Gruzii i přes nákazu koronavirem pochvalovali, za rok se plánují vrátit

„Bylo to velmi náročné, ale zároveň skvělé, protože každý zápas s Gruzínci byl jako válka. Bylo to hrozně tvrdé, ale moc mě to bavilo. I jídlo bylo velmi kvalitní, vařila nám tam nějaká místní gruzínská babča a bylo tu úplně super,“ řekl Radiožurnálu o soustředění účastník her v Tokiu David Klammert.

V Gruzii je judo, ale i další úpolové sporty, velmi populární a mnohdy se stalo, že trenéři museli počet judistů snížit a na žíněnce nechali jen ty vyspělé závodníky. Češi si ale udělali v Gruzii i bez Lukáše Krpálka dobré jméno a dostali pozvání i na další rok. K tomu ale nepomohly jen jejich výkony na tatami.

„Pomohlo nám i to, že tam měli nějaký trenérský večírek a naši trenéři dokázali velmi dobře společensky reprezentovat,“ usmívá se Klammert.

Spokojený byl po návratu i David Pulkrábek. „Kvalita juda je tam vysoká, všechno hodnotím pozitivně. Což myslím doslova, protože jsem se nakazil podruhé covidem,“ přiznává.

Sám už jednou covid prodělal a kvůli nákaze přišel o účast na olympijských hrách. Po vyléčení se totiž chtěl rychle vrátit k tréninku a závodům, jenže to uspěchal a lékaři u něj diagnostikovali postcovidový syndrom. Nemohl pořádně ani udělat dřep, natož trénovat, nebo se dokonce prát.

Postupně ho soupeři přeskočili v žebříčku a sen o olympijských hrách se rozplynul. Teď už, i přes lehký průběh nemoci, nechce chybu s rychlým návratem do zátěže opakovat.

„Striktně jsem apeloval na to, abychom neudělali stejnou chybu jako minule. Jsem zastáncem jedné věci: odborníci jsou tu proto, aby dělali odbornou práci. Takže všechno budu konzultovat pod lékařským dohledem, abych správně mohl aplikovat zátěž,“ říká Pulkrábek.

Stejně teď budou postupovat i další judisté, kteří měli po návratu z Gruzie pozitivní test. Zbytek se přesunul na další soustředění do slovenského Šamorína.