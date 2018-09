Judista Pulkrábek neútočil, ani když prohrával. ‚Hloupý zápas, neustál to,' řekl po zápase trenér

Judista David Pulkrábek skončil na mistrovství světa v Baku už ve druhém kole. Český reprezentant tak nepotvrdil dobrou formu, před šampionátem byl totiž dvakrát na stupních vítězů ve Světovém poháru. Brzkým vyřazením si navíc zkomplikoval kvalifikaci na olympijské hry v roce 2020. Baku 15:51 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pulkrábek vypadl na MS už ve druhém kole | Foto: IJF

„Byla to psychika, neustál to. Když prohrával na wazari, stejně nedělal útoky. Byl to nevydařený a hloupý zápas,“ okomentoval výkon Davida Pulkrábka reprezentační trenér Petr Lacina.

Už v prvním utkání hmotnostní kategorie do 60 kilogramů to v podaní českého judisty nebylo ono, ale nakonec slavil v souboji s Guatemalcem Molinou výhru.

Jenže ve druhém souboji se Pulkrábkův výkon nezlepšil a Nizozemec Tsjakadea toho využil.

„Zdá se, že má s těmi vrcholy problémy. Psychicky udělal velký kus práce, ale oproti Grand Prix to bylo strašlivě omezené,“ všiml si trenér.

David Pulkrábek letos v Grand Prix dvakrát vystoupal na stupně vítězů, a i na ostatních turnajích předváděl výborně judo, o to větší zklamání to pro něj teď bylo.

„Myslel jsem si, že to bude fajn den. Bohužel jsem narazil. Zklamání je obrovské, protože se tomu věnovala hodně velká příprava, ale každý z těch judistů se připravuje a může být jen jeden vítěz, to je prostě sport,“ vysvětloval Radiožurnálu zadýchaný Pulkrábek.

Jenže k judu také patří to, že body za umístění na mistrovství světa se počítají do olympijské kvalifikace a jsou oproti například Evropskému poháru dvacetinásobné.

„Nad body jsem vůbec nepřemýšlel, chtěl jsem předvést svůj nejlepší výkon, to jsem nepředvedl a hodně mě to mrzí. Věřím, že brzy přebolí a půjde se dál,“ doufá někdejší vítěz olympijských her mládeže David Pulkrábek.

Selhání z Ázerbájdžánu se mu ale bude s výhledem účasti v olympijském Tokiu složitě dohánět.