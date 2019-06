Co chybělo k lepšímu umístění?

Musím sportovně uznat, že jsem prohrál se dvěma Gruzínci, na které teď prostě asi nemám. Jsou to prostě lepší judisti než já a bylo to bohužel vidět. Myslel jsem, že bych je mohl v nějaké pohybu nachytat, ale oni teď chybu neudělají.

Jsou lepší judisti než já, říká Petřikov o Gruzíncích, kteří ho připravili o medaili z Evropských her

S Gruzíncem jsem prohrál už ve čtvrtfinále. Snažil jste se z tohoto zápasu poučit?

Člověk se snaží poučit z každé prohry, ale tohle byl zase jiný styl. Ten první soupeř byl hodně technický, tenhle byl zase hodně silově vybavený. Myslím, že to bylo i vidět. Těžko se na to připravuje. Koukali jsme na jeho zápasy, viděli jsme, co dělá, ale opravdu bylo těžké se proti němu prosadit.

Před posledním zápasem jste měl v rukách i nohách čtyři jiné dnešní zápasy. Jak jste se cítil fyzicky?

Docela dobře. Musím říct, že na to, kolik mi je, jsem skoro nejstarší z dnešního startovního pole, tak to bylo myslím docela dobré.Na to jsem byl myslím dobře připravený.

Říkal jste, že vám Gruzínci úplně nesedí. Čím je jejich způsob zápasu tak specifický?

Jsou výborně fyzicky i technicky vybavení. Jsou to komplexní judisti. Teď tam byla i juniorská reprezentace a říkali, že se na tréninku jen řežou. Vždycky jim vyleze nějaký olympijský vítěz, mistr Evropy.

Jak hodnotíte páté místo z Evropských her?

Hodnotím to dobře. Máme to i jako mistrovství Evropy, je to nejlepší výsledek, co jsem v dosavadní kariéře udělal na mistrovství Evropy, takže spokojenost. Ale velkou medaili nemám, to je trošku smutné.

Vy už máte splněno. Budete tu ještě fandit svým kolegům, nebo už pojedete domů?

Pojedu domů. Už zítra odlétáme nedělním speciálem. Musím se připravovat na další fázi, protože mistrovství světa máme už v srpnu.