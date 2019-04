První start, první medaile. ‚Mám obrovskou radost,‘ říká Krpálek po bronzu na Grand Prix v Antalyi

Judista Lukáš Krpálek při svém prvním letošním startu vybojoval bronz na Grand Prix v Antalyi. Olympijský vítěz z roku 2016 ale v Turecku mohl pomýšlet i na lepší umístění. Ve čtvrtfinále nejtěžší váhové kategorie nad 100 kilogramů totiž prohrál s Rumunem Vladutem Simionescem po třech napomenutích od rozhodčího. Antalya/Turecko 13:47 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek. | Zdroj: ČTK

„Z tohohle zápasu jsem byl trochu smutný, bohužel jsem ho prohrál. Beru to tak, rozhodčí takhle prostě rozhodl,“ nevymlouval se osmadvacetiletý Krpálek po smolné čtvrtfinálové prohře na nepřízeň rozhodčího v rozhovoru pro Českou televizi.

A i když byl z vyřazení pochopitelně zklamaný, na dalších výkonech českého judisty to nebylo znát. V následných opravách Krpálek zdolal Rusa Inalu Tasojeva a dostal se tak do bojů o medaile.

„Je to mladý nadějný judista, který má před sebou obrovskou budoucnost. Měl jsem z toho zápasu velký strach, ale nakonec se mi podařilo ho porazit. Byl jsem nadšený, že budu v boji o medaili,“ řekl Krpálek.

V souboji o bronz čekal Krpálka Ázerbajdžánec Ušangi Kokauri, který druhého muže světového žebříčku vyřadil ve čtvrtfinále loňského mistrovství světa.

„Je to jeden z mála soupeřů, na které vůbec nevím, co mám dělat a jak se prát. Nakonec jsme na to přišli, že musím úplně změnit celý styl boje. Když jsem viděl, že s ním půjdu o bronz, tak jsem byl docela naštvaný,“ přiznal Krpálek, že si do rozhodujícího zápasu o medaili přál jiného soupeře.

Mistr světa z roku 2014 ale souboj s Kokaurim nakonec zvládl vítězně. Po necelých dvou minutách svého soupeře položil na lopatky, a mohl tak slavit celkově devátý bronz na velkém turnaji v kariéře.

„Mám z té medaile obrovskou radost. Byl to můj první start v této sezoně a hned je to medaile, takže jsem rozhodně spokojený,“ neskrýval radost z úspěchu Lukáš Krpálek.