Byl jsem skvěle silově připravený a pralo se mi výborně, říká judista Krpálek po výhře v Záhřebu

Judista Lukáš Krpálek je znovu zlatý. V chorvatském Záhřebu nastoupil v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů a porazil všechny své soupeře. Olympijský šampión si tak spravil chuť po nepovedením vystoupení na Masters, kde o kategorii níž vypadl hned v prvním kole. Záhřeb 14:24 21. srpna 2023

Lukáš Krpálek ovládl Grand Prix v Záhřebu, na turnaji triumfoval ve váze nad 100 kilogramů | Zdroj: Profimedia

„Turnaj pro mě byl hodně důležitý, abych se zase vrátil na medailová umístění. Některé zápasy byly hodně náročné, ale podařilo se vyhrát,“ těšilo Lukáše Krpálka.

Oproti turnaji Masters v Budapešti tentokrát nemusel hubnout. Tam totiž startoval v hmotnostní kategorii do 100 kilogramů. V Záhřebu se přihlásil do těžší váhové kategorie a odpadlo mu tak nepříjemné hladovění a shazování váhy. Musel se ale na tatami postavit výrazně těžším borcům, i ve finále, kde byl jeho soupeřem 150 kilogramový Hyoga Ota. Toho Krpálek moc dobře zná z tréninkových kempů v Japonsku.

„Když tam jezdím, tak se spolu pereme. Patří mezi silovější judisty, a proto to byl velmi těžký zápas. V prvním kole s Rumunem Simionescem, který vážil přes 170 kilogramů, to byl také velmi těžký zápas. Z celého dne mám skvělé pocity. Byl jsem skvěle silově připravený a pralo se mi výborně,“ říká český reprezentant.

Za vítězství na Grand Prix si Krpálek připsal do olympijského žebříčku 700 bodů a v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů se posunul na začátek druhé desítky. „Člověka to v té kvalifikaci uklidní a nemusí pak tolik honit body,“ přiznává Krpálek.

Šampion se ale chce nominovat na olympijské hry do Paříže v obou nejtěžších kategoriích. Ve váze do 100 kilogramů je zatím mimo postupovou dvacítku. „Velmi důležitá je celá příprava. Začátkem září budu odlétat do Japonska, kde mě čeká nejdůležitější část přípravy. Čeká mě grandslam v Abu Dabí, pravděpodobně také mistrovství Evropy v Montpellier a rozhodně grandslam v Tokiu,“ říká Krpálek, který se bude snažit přidat tolik bodů, aby se v roce 2024 mohl soustředit jen na přípravu na olympijské hry.