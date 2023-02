Judista Klammert si veze z Paříže 5. místo. Nemám sice medaili, ale za to zážitky a motivaci do tréninku

Judista David Klammert po Grand Slamu v Paříži atakuje první desítku světového žebříčku hmotnostní kategorie do 90 kilogramů. Na prestižním turnaji se dostal do finálového bloku, kde v boji o bronz prohrál se světovou čtyřkou Gurzíncem Lukou Majisuradzem. Paříž 16:49 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Klammert v zápase 2. kola proti Goki Tajimovi z Japonska | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Myslím, že 5. místo na Grand Slavu v Paříži mluví samo za sebe. Tady jsou už opravdu jen ti nejlepší. Jako trenér mu nemám co vyčíst,“ hodnotil vystoupení Davida Klammerta na pařížském turnaji jeho trenér Marcel Frenštácký.

David Klammert tak zastoupil Lukáše Krpálka, který se zranil hned při svém prvním utkání a to tak těžce, že bude mimo zápasy a kompletní trénink několik týdnů. I proto byl David Klammert trochu zklamaný, že po výborných výkonech nezískal medaili.

„Dušička trošku zaplakala, že medaile není, ale to ke sportu taky patří. Musím jít dál. Je to první turnaj roku a myslím, že tahle sezona bude výjimečná.“

Olympijská kvalifikace

Pokud by se vyplnila slova Davida Klammerta a v sezóně dokázal výsledek zopakovat nebo i vylepšit, pak se české judo může dočkat poprvé v historii dvou judistů v první desítce světového žebříčku.

„Světová desítka by byla nádherná. Ale už to, že jsem jako malý nešikovný kluk z Kroměříže ve světové dvacítce je skvělý úspěch. A půjdu ještě výš. Věřím, že mám ještě co ukázat a můžu zápasníky kolem sebe porážet. Medaili sice nemám, ale získal jsem zážitky a obrovskou chuť do tréninku.“

Tahle chuť se Davidu Klammertovi bude hodit hlavně v olympijské kvalifikaci, kterou odstartoval na výbornou.

„Opravdu věřím, že tahle sezona bude výjimečná a ukážu, že na olympiádu patřím a můžu se tam poprat o slušný výsledek,“ věří David Klammert, že může v olympijské Paříži výrazně vylepšit svou účast z Tokia, kde předloni vypadl hned v prvním kole.