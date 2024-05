Asi bych neudělal nic jinak, říká po prohraném finále Klammert. Přímou kvalifikaci do Paříže nevzdává

Judista David Klammert si z grandslamu v Tádžikistánu odvezl nejlepší výsledek v kariéře. Někdejší mistr Evropy do 23 let se v Dušanbe poprvé probojoval až do finále, kde podlehl Rusovi Mansuru Lorsanovi. Po bronzové medaili z Antalyi z roku 2021 získal své první stříbro. Dušanbe (Tádžikistán) 9:19 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Judista David Klammert | Foto: Liu Siu Wai | Zdroj: Xinhua News / Profimedia

„Finále na grandslamu je asi mým nejlepším životním výsledkem a hodnotím to velmi pozitivně. Dokázal jsem porazit posledního mistra Evropy, předtím byl mistr světa, dokázal jsem porazit finalistu z olympiády,“ ohlédl se Klammert za judisty, které za sebou nechal po cestě do svého prvního finále na grandslamu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s judistou Davidem Klammertem po grandslamu v Tádžikistánu

V něm se utkal s Rusem Lorsanovem a v nastaveném čase se vrhnul do útoku. Ten však soupeř přebral a bodovanou technikou ukončil zápas. Třicetiletý Klammert ale útočného výpadu, který nakonec rozhodl v jeho neprospěch, nelituje.

„Když se vám v judu naskytne nějaký prostor tak to tam musíte dát, ne čekat, bránit a doufat v nějaký výsledek. Musíte tomu jít naproti. Šel jsem do útoku, v prvním mi chyběl kousek a měl bych ho, podruhé mě bohužel přebral a hodil. Ale to je sport a já prostě chci útočit, asi bych neudělal nic jinak. Kdyby se mi do téhle pozice dostal, tak to udělám znovu,“ řekl účastník posledních olympijských her v Tokiu.

‚Až se mi z toho zasekal mobil.‘ Judistka Zachová se po zisku zlaté medaile gratulací ani nedopočítala Číst článek

Stříbrnou medailí si Klammert výrazně pomohl i směrem k účasti na olympijských hrách v Paříži. Do kvalifikačního pořadí může přispět ještě dobrými výsledky z nadcházejícího grandslamu v Kazachstánu a taky z mistrovství světa, aby ve své kategorii stoupl na místa, která ho rovnou pošlou do Paříže. A nemusel se strachovat, jestli se vejde do kontinentálních kvót.

„Na přímý postup na olympijské hry by bylo potřeba zopakovat ještě aspoň jednu medaili, anebo na mistrovství světa dojít daleko, aspoň do čtvrtfinále. Na kvótu moc nechci spoléhat, protože je to velmi ošemetné,“ shrnuje své šance.

-90 final

David KLAMMERTvs

Mansur LORSANOV pic.twitter.com/ytVFleaSsv — 2024judo (@1974ay1) May 5, 2024

Ve zbytku kvalifikace na olympijské hry se každopádně může Klammert odrazit od nejlepšího výsledku v kariéře. Rodák z Kroměříže si ho cení i proto, že přišel v kritickou chvíli.

„Ten tlak, který byl velký kvůli kvalifikaci na olympiádu, jsem dokázal zvládnout a dokázal jsem v ten nejdůležitější moment přivézt domů stříbro a velký počet bodů. Velmi jsem se přiblížil na olympijské hry. Doufám, že to ještě někdy potvrdím, že to bude stačit a podívám se do Paříže,“ doufá zkušený judista, který by rád dostal šanci v Paříži vylepšit sedmnácté místo z Tokia.