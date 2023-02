Judista Pulkrábek bude zápasit hned první den Grand Slamu v Paříži. ‚Je to svátek juda,‘ pochvaluje si

„Ve Francii mají judo rádi, takže atmosféra je tady nezaměnitelná. Je to takový svátek juda,“ říká David Pulkrábek, jediný český judista, který zasáhne do bojů prvního dne Grand Slamu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si judistu David Pulkrábka před začátkem Grand Slamu v Paříži

Bojovat bude v hmotnostní kategorii do 60 kilogramů a nebude mít v hledišti příliš hlasitou českou podporu. Ostatní členové výpravy totiž dorazí do Paříže až v průběhu jeho bojů.

„Vůbec nevadí, že nás tady bude z Česka jenom pár. Vím, že nejbližší včetně přítelkyně mi fandí z domova a i to, že na mě myslí, je super.“

Svěží přístup

David Pulkrábek, který přišel o účast v olympijském Tokiu jen vinou nemoci úplně změnil před touto sezónou pohled na judo. Už se nedívá na to, jak si stojí v žebříčku a už vůbec neřeší olympijskou kvalifikaci. Je to silný kontrast s tím, jak se projevuje jeho parťák Lukáš Krpálek, který před i po závodech nemluví o ničem jiném, než o bodech do žebříčku.

„Lukáš je mašina. Obdivuju ho, že ve svém věku ještě dokáže najít motivaci. Myslím, že každému zápasníkovi sedí jiný přístup. Někdo potřebuje být pod tlakem, ale já se potřebuji cítit uvolněně. Podle mého trenéra Petra Laciny mám sledovat jenom svůj optimální výkon. To ostatní je starost.“

Optimální výkon bude chtít ukázat David Pulkrábek i v Paříži, kde ho hned v prvním kole čeká nasazená dvojka turnaje Korejec Lee Harim.