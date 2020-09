Jablonec nad Nisou má novou judistickou arénu za 50 milionů. ‚Nádherný prostor,‘ rozplývá se Krpálek

Po olympijském triumfu Lukáše Krpálka před čtyřmi lety v Riu rapidně vzrostla členská základna českého juda. Po celé republice postupně přibývají i sportoviště s tatami. Jedno takové v Jablonci nad Nisou pomáhal slavnostně otevřít právě i český reprezentant. Jablonec nad Nisou 13:40 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová aréna v Jablonci nad Nisou | Foto: Marek Kuntoš | Zdroj: ČTK

Lukáš Krpálek přestřihl pásku, pronesl přípitek a následně vešel na tatami nově otevřené arény.

„Chtěl bych nové hale popřát, aby sloužila k tomu, k čemu byla postavena, aby měly děti kde trénovat a aby tu třeba jednou vyrostl úspěšný sportovec,“ pronesl Krpálek.

Aréna vznikla jako nástavba na někdejší zázemí atletického stadionu, stála 50 milionů korun a její výstavba trvala necelý rok a půl.

Uvnitř jsou dvě tatami splňující nejpřísnější kritéria. Na stěně nesmí chybět velká fotografie, na které je zakladatel juda Jigoro Kano.

„Musím říct, že je to fakt nádherný prostor. Jsem rád, že mohu být takto o otevření judistické tělocvičny a že se do takových věcí investuje,“ řekl pro Radiožurnál Krpálek.

Nízký strop

Hala je pohledově nižší, stropní překlady jsou ve výšce asi tří metrů. Podle olympijského medailisty to však sportovcům vadit nebude.

„Stačí to. Co jsem začínal v Jihlavě, tam byl strop ještě nižší. Je stoprocentně vyhovující pro tréninky a myslím, že i pro zápasy. Nevím, co by člověk musel dělat, aby hodil soupeře do tří metrů.“

Jedním z těch, kteří se přišli podívat na otevření nové haly v Jablonci nad Nisou, byl i předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš.

„Jsme velmi rádi, jelikož je to velká známka toho, jak se judo dobře rozvíjí a jakou získává pozici ve společnosti. Jsem pyšný na naší členskou základnu, která se stále snaží zdokonalovat podmínky pro svou činnost,“ podotkl Dolejš.

„Samozřejmě se nemůžeme srovnávat s judistickými velmocemi, ale myslím, že si vedeme dobře,“ doplňuje Krpálek.