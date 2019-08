Krpálek se stal specialistou na vydatné stravování. Pomáhá vykrmit judistu Jiřího Petra na ideální váhu

V judu jsou hmotnostní kategorie až na dvě výjimky ohraničené. Závodníci do té, ve které soutěží, shazují kilogramy do stanoveného limitu. V české výpravě na mistrovství světa v Tokiu je ale jedna výjimka. Jiří Petr se totiž naopak snaží do devadesátky přibrat. Tokio 18:02 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan a Jiří Petrovi (zleva) | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

„Já potřebuji přibrat, protože váha je trošku můj handicap. Rozhodl jsem se přejít do 90, protože v 80 je brácha, a také jsem nechtěl shazovat kilogramy. Pořád jsem ale ještě nenabral na ideální váhu, která by ve hmotnostní kategorii do 90 kilogramů byla potřeba,“ říká Radiožurnálu Jiří Petr.

Judisté se mohou během šampionátu spolehnout na podporu fanoušků. V hale Budókan je slyšet i čeština Číst článek

Pětadvacetiletého judistu si vzal, co se týče stravování, pod křídla jeden z jeho reprezentačních parťáků. „Lukáš Krpálek se tady o mě trošku stará, chodíme spolu na dvě večeře. A zároveň je v tom nejlepší učitel, protože toho sní tolik, že se mi o tom ani nesnilo,“ usmívá se Jiří Petr.

Lukáš Krpálek od přestupu do hmotnostní kategorie nad 100 kilogramů v jídle rozhodně neomezuje. Většinou ale chodil na snídaně, obědy, svačinky, první či druhou večeři sám. Zbytek týmu si do závodů vydatnější pokrmy odpíral, a tak se svého parťáka s radostí ujal.

„Když jsem viděl, jak je mezi těmi judisty do 90 kilogramů hubený, tak jsem si ho musel vzít pod sebe. Jsem hrozně rád, že se mám s kým stravovat, protože nikdo nemůže chodit moc na jídla, všichni se stravují jen trošičku. Jsem tedy rád, že mám takto někoho pod sebou a můžu s ním chodit na jídla. Navíc mu to jde pěkně, dva obědy, dvě večeře, mezitím taky někam zajdeme, takže super,“ zní upřímně smích dvoumetrového a teď už 119 kilogramů vážícího Lukáše Krpálka, nově specialisty české judistické výpravy na vydatné stravování na mistrovství světa.