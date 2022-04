Olympijský vítěz Lukáš Krpálek plánuje letos otevřít akademii. Má už první zájemce

„Samozřejmě teď se začalo přesunem reprezentačních tréninkových srazů. Navazovat bude judistická akademie, kterou bych v nejbližších měsících chtěl otevřít,“ říká o svých plánech do budoucna Lukáš Krpálek, ve chvíli, kdy na tatami o velikosti osmiset metrů čtverečních trénovali jeho kolegové a kolegyně z reprezentace od dorostenců po seniory.

V jednu chvílí se na žíněnce pralo přes sto judistů. V budoucnu by je mohli doplnit třeba i začátečníci v akademii, které název zatím Lukáš Krpálek prozradit nechce.

„Název už je znám, ale zatím si ho nechám pro sebe. Až se to všechno spustí, určitě se to všichni dozvědí. Mohlo by to začít fungovat už třeba v červnu, nebo v červenci.“

Jenže v červenci začne olympijská kvalifikace pro Paříž 2024 a tak se naskýtá otázka, zda se Lukáš Krpálek nechystá do sportovního důchodu.

„Moje sportovní kariéra samozřejmě ještě nekončí. Moje vidina je rozhodně olympiáda v Paříži, a potom se uvidí. Ale už bych pomalinku chtěl začít pracovat na těchto věcech. A snažit se dávat energii i do tohohle,“ říká Krpálek.

V akademii i se synem

Snem olympijského vítěze i mistra světa v obou nejvyšších hmotnostních kategoriích je vychovat svého nástupce a začít by chtěl u těch nejmenších.

„Chceme se zaměřit už na děti od 5 do 6 let, ale teď je to teprve ve fázi příprav a rozebírání toho, co a jak se bude dělat,“ popisuje vítěz české ankety Sportovec roku.

Jisté je teď ale jedno, v akademii bude trénovat i svého osmiletého syna Toníka.

„Myslím, že ten bude jeden z prvních. On už na judo chodí a myslím, že ho to baví. Když přijde z tréninku domů, zkouší na mně nové chvaty, které se naučil. Takže věřím, že ho to naplňuje, a že ho to bude bavit i nadále.“

A tak možná Lukáš Krpálek přivede ke světovým titulům i svého syna, to už ale v roli trenéra.