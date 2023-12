‚Tělo je unavené, ale chci sbírat body na olympiádu.‘ Krpálek a Klammert nastoupí na závodech v Tokiu

Čeští judisté se v Tokiu připravují na poslední závod sezony, kde budou bojovat o body do kvalifikace o olympijské hry v Paříži. Grand Slam, do kterého nastoupí David Klammert a Lukáš Krpálek, se tentokrát bude konat v hale tokijského Metropolitního gymnázia, tedy na místě, kde v roce 1964 vybojovala Věra Čáslavská čtyři olympijské medaile. Tokio 13:34 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek nastoupím v posledním Grand Slamu sezony v Tokiu (archivní foto) | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Samozřejmě mě to hrozně těší a o to víc se do toho závodu budu těšit. Pro mě jsou tyhle historické milníky opravdu něco nádherného,“ popisuje Krpálek.

„Když jsem mohl startovat v Budokanu a věděl jsem, že v roce 1964 tam probíhala olympiáda a celkově že to je posvátný stánek pro judo, pro sumo a pro ostatní bojové sporty, tak mě to vždycky nabije energií. Stejně tak tomu bude teď,“ dodává při vzpomínce na svůj olympijský triumf v hale Budokan.

Energii, o které mluví, bude opravdu potřebovat. Původně totiž nechtěl v Tokiu vůbec startovat, ale protože tady trénoval, nakonec se do prestižního Grand Slamu přihlásil. I přes úspěchy, které v Japonsku v minulosti slavil, tentokrát příliš velké ambice nemá.

„Vždycky jsem měl starty v Japonsku rád. Vždy mi docela seděly. Nicméně turnajů v letošním roce už bylo tolik, že úplně necítím, že bych byl připravený podat dobrý výkon. Tělo už je docela unavené,“ říká před nedělním startem dvojnásobný olympijský vítěz.

„Prostě do toho půjdu a zkusím vybojovat nějaký výsledek. Body jsou potřeba do olympijské kvalifikace. Budu muset do toho vletět a budu se snažit o to, abych nějakým způsobem uspěl a nějaké body vybojoval,“ doplňuje.

Body na olympiádu

Krpálek je zatím v hmotnostní kategorii nad 100 kilogramů, ve které nastoupí i v Tokiu, na postupových příčkách do olympijské Paříže, a to i přesto, že se mu v poslední době příliš nedařilo. Zato David Klammert ve váze do 90 kilogramů je po několika nezdarech mimo postupovou sedmnáctku.

„Poslední turnaje se mi vůbec nezadařily, hodně jsem se propadl v žebříčku a kvalifikace na olympiádu mi trochu uniká. Je potřeba zase vykročit tomu napřed, získat nějaké body a zase si říct o to, že na olympiádu patřím. Musím se přiblížit k postupovým pozicím,“ věří David Klammert v úspěch na tokijském Grand Slamu, za který by považoval postup do zápasů o medaile.

K tomu ale potřebuje přejít v prvním kole přes Francouze Clergeta, se kterým prohrál poslední čtyři vzájemné duely, naposledy na říjnovém mistrovství Evropy. Jejich zápas začne v sobotu krátce po jedné hodině ranní českého času.