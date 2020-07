Příprava na mistrovství Evropy v kolébce juda? Krpálek chce před šampionátem zamířit do Japonska

I když olympijské hry v Tokiu začnou až rok, judista Lukáš Krpálek by do Japonska rád vyrazil co nejdřív. Než k tomu dojde, bude se alespoň těšit na první závody nebo podzimní mistrovství Evropy v Praze. I tak by ale chtěl odjet do kolébky juda. Praha 17:56 27. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek po triumfu na mistrovství světa. | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

„Pokud to bude bezpečné, chtěl bych se tam jet co nejdříve připravovat. V tuto chvíli nevíme, na jaký turnaj to bude,“ říká pro Radiožurnál Lukáš Krpálek.

Zatím neví, jak bude v dalších měsících vypadat jeho kalendář, a čeká, jak se vyvinou omezení spojená s koronavirem. Minimálně jeden termín ale může vyhlížet.

„Pro mě je motivace připravit se na domácí mistrovství Evropy, které má probíhat 8. až 10. listopadu. Doufám, že proběhne a budu tak mít alespoň jeden vrchol této sezony. Ale doufám i v tu přípravu v Japonsku,“ vrací se Krpálek znovu k asijské zemi.

Aby ne, loni tam vyhrál mistrovství světa, a za rok bude doufat, že se postaví světové elitě jako jeden z úřadujících olympijských vítězů. Vyhlížet konkurenty teď je ale ještě brzy, navíc v omezených podmínkách.

„Co jsem slyšel, tak i v Japonsku se netrénuje úplně tak, jak by se mělo. Věřím, že budeme co nejdříve moci vlétnout zpět do normálního života,“ přeje si.

Start v září

To pro českého judistu znamená, že se bude prát se soupeři a nebude to jenom při tréninku. Jinými slovy – pauza je již příliš dlouhá.

„Máme od Mezinárodní judistické federace a Evropské unie juda stanovené, že do konce srpna bude vše stopnuté, a že by se to mělo rozbíhat od září,“ popisuje Krpálek.

„Myslím si, že každým dnem nebo týdnem by mělo padnout stanovisko, kdy bude první turnaj a kdy budou přípravné kempy. Pro české judisty je motivací ta Evropa,“ zve judista Lukáš Krpálek na listopadové mistrovství Evropy a zároveň doufá, že se šampionát vůbec bude konat.